Recenzja Logitech MX Master 3S for Mac. Mysz idealna dla profesjonalistów?

Poprzednik myszki Logitech MX Master 3S for Mac już przez wielu był uważany za mysz idealną i producent chyba wziął to sobie do serca, gdyż w wersji 3S zmian jest stosunkowo niewiele. Czy mimo wszystko warto się nią zainteresować?

Zacznijmy od tego, co się zmieniło względem poprzedniego modelu. Mowa tu przede wszystkim o sensorze, którego rozdzielczość wynosi teraz 8000 dpi (w poprzednim modelu było to 4000 dpi). Drugą zmianą są cichsze przyciski – według producenta aż o 90%. Na początku bałem się, że takie rozwiązanie może okazać się nie być dla mnie, ale po dosłownie po kilku godzinach pracy przekonałem się do niego. Kliknięcie jest wyczuwalne i podczas testów nie miałem ani jednej sytuacji, w której musiałbym się zastanowić, czy przycisk rzeczywiście nacisnąłem.

Parametry techniczne Logitech MX Master 3S for Mac:

przyciski: 7 przycisków, kółko obsługiwane kciukiem, kółko MagSpeed,

bateria: 700 mAh (ok. 70 dni pracy na jednym ładowaniu),

ładowanie: port USB-C (kabel w zestawie),

łączność: Bluetooth,

rozdzielczość: 200-8000 dpi,

wymiary: 24 x 84 x 51 mm,

waga: 141 g.

Cena MX Master 3S for Mac w momencie publikacji tego tekstu wynosi 499 złotych. Warto również wspomnieć, że podstawowa wersja MX Master bez dopisku Mac jest tańsza o ok. 10 złotych.

Czym różni się wersja Mac od standardowej?

Pod względem konstrukcji – w zasadzie niczym. Wersja dla komputerów z logo nadgryzionego jabłka jest dostępna w kolorze Space Grey, zamiast koloru grafitowego. Kolor jasnoszary jest identyczny w obu wersjach. Warto jednak zaznaczyć, że wersja dla Maca nie jest wyposażona w odbiornik USB LOGI BOLT w zestawie, przez co mysz możemy połączyć jedynie przez Bluetooth.

Problemem myszek Bluetooth jest lekkie „szarpanie”, przez co kursor nie porusza się tak płynnie, jak w przypadku połączenia poprzez odbiornik USB. Większość osób raczej nie odczuje tej różnicy, ale warto zwrócić na to uwagę przy zakupie.

Odbiornik USB możemy dokupić osobno. Pamiętajmy jednak, że już od dawna w MacBookach nie mamy standardowego złącza USB, a jedynie USB-C, więc jeśli zdecydujemy się na zakup odbiornika, niezbędna będzie również przejściówka. Cena takiego odbiornika na stronie Logitech to 64,90 złotych.

A czy zatem wersja Mac działa z innymi systemami operacyjnymi? Jak najbardziej. Dla pewności sprawdziłem jak myszka radzi sobie na Windowsie – i działa bez zarzutu. Logi Options+ również wykrywa ją normalnie i wszystko działa tak samo, jak na macOS. Czas przejść do konkretów.

Jakość wykonania i komfort użytkowania

Jest to moja pierwsza styczność z myszkami MX Master i muszę przyznać, że z myszki korzysta mi się naprawdę dobrze. Jest rewelacyjnie wyprofilowana, świetnie leży w dłoni i podczas pracy miałem wrażenie, jakby była projektowana specjalnie pode mnie. Nawet nie musiałem się przyzwyczajać do nowego gryzonia, jak to zazwyczaj miało miejsce, gdy przesiadałem się na inną myszkę. Samo połączenie bezprzewodowe jest bardzo stabilne i wszystko działa wzorowo.

Wszystkie elementy myszki są ze sobą świetnie spasowane, nic nie trzeszczy i czuć, że obcujemy z produktem premium. Kółko MagSpeed, jak i boczna rolka, są wykonane ze stali nierdzewnej, a nie z tworzywa sztucznego, za co ogromny plus.

Zresztą, te dwa elementy jako pierwsze przykują naszą uwagę, gdy spojrzymy na MX Master 3S. MagSpeed jest kółkiem elektromagnetycznym, dzięki czemu – poza normalnym przewijaniem – możemy też przewijać praktycznie bez końca, wystarczy po prostu nieco mocniej ruszyć scrollem. Producent deklaruje, że jesteśmy w stanie przewinąć 1000 wierszy na sekundę. Przyciskiem pod włączamy i wyłączamy przeskok naszej rolki, co przy niektórych zastosowaniach może okazać się przydatne.

Z kolei kółko przewijane kciukiem to kolejne świetne rozwiązanie zastosowane w tym akcesorium. Służy głównie do przewijania lewo/prawo – na pewno rozwiązanie to docenią osoby pracujące przy grafice czy edycji wideo.

Myszkę możemy połączyć z trzema urządzeniami jednocześnie, a przełączanie się między nimi jest bardzo wygodne. Robimy to przyciskiem umieszczonym na spodzie urządzenia. Podczas przełączania się nie trzeba czekać długo na sparowanie, wszystko się dzieje praktycznie natychmiastowo. Na każdym urządzeniu możemy mieć zainstalowany Options+ i konfigurować mysz w przypadku każdego połączenia inaczej.

Oprogramowanie

Jak już zatem wiecie, MX Master 3S for Mac współpracuje z programem Logi Options+, które w skrócie mogę opisać jednym słowem: świetne. Interfejs programu jest bardzo intuicyjny i odnajdzie się w nim praktycznie każdy. Program pozwala nam dostosować mysz idealnie pod siebie.

Możemy w nim zobaczyć stan naładowania baterii, dostosować szybkość wskaźnika czy też szybkość kółka przewijania oraz kółka bocznego. Mamy też możliwość konfigurowania przycisków pod każdy program osobno. Przykładowo, w programie do montażu wideo boczna rolka może nam służyć do poruszania się po timelinie, a w przeglądarce internetowej do przechodzenia między kartami. Wszystko przełącza się automatycznie bez naszej ingerencji, więc nie musimy się o nic martwić.

Producent przygotował nawet proponowane ustawienia dla niektórych programów, takich jak Photoshop, Premiere Pro, Final Cut Pro, przeglądarki Chrome, Safari, Edge czy pakiet Microsoft Office, więc jeśli ktoś nie lubi się bawić w programowanie każdego przycisku osobno, tylko chce mieć od razu gotową konfigurację, na pewno będzie to dla niego spora zaleta.

Możemy też wykonać kopię zapasową, dzięki czemu przy reinstalacji systemu czy po prostu wymianie urządzenia, zaoszczędzimy sporo czasu na konfiguracji tych ustawień.

Logi Flow

Warto też powiedzieć kilka słów o funkcji Flow. Pozwala nam ona na korzystanie z jednej myszki na dwóch urządzeniach w tym samym czasie. Jak to działa? Na obu komputerach musimy mieć zainstalowany program Logi Options+, a urządzenia muszą być podłączone do tej samej sieci Wi-Fi.

Po konfiguracji, po przesunięciu kursora do krawędzi ekranu pokaże nam się on na drugim urządzeniu. Możemy też w ten sposób wygodnie przenosić pliki pomiędzy urządzeniami.

Czy na MX Master 3S for Mac da się grać?

Logitech MX Master 3S nie jest sprzętem przeznaczonym do grania, ale może nam się zdarzyć sytuacja, że raz na jakiś czas będziemy sobie chcieli w coś pograć, a ja nie byłbym sobą, gdybym tego nie przetestował.

Myszkę w akcji sprawdziłem na dobrze wszystkim znanej grze Counter-Strike: Global Offensive. Wnioski są takie – jeśli już chcielibyśmy wykorzystywać MX Master 3S do takich celów, to odbiornik USB jest niezbędny. Przy połączeniu Bluetooth i wcześniej już wspomnianym lekkim „szarpaniu”, podczas poruszania kamerą możemy zauważyć lekki input lag oraz to, że kamera nie porusza się tak płynnie, jak byśmy tego oczekiwali.

Warto jednak jeszcze raz zaznaczyć, że nie jest to sprzęt skierowany do graczy i jest mnóstwo innych propozycji, które sprawdzą się w tej kwestii lepiej. Jednak, jeśli nie jesteśmy jakimiś zapalonymi graczami, a jedynie osobami, które raz na jakiś czas chcą odpalić sobie jakąś gierkę, myślę, że nawet taki MX Master w połączeniu z odbiornikiem USB się sprawdzi.

Bateria

Co do baterii trudno mi się jest tutaj wypowiedzieć. Głównie dlatego, że przez dwa miesiące testów nie udało mi się jej rozładować. Producent deklaruje ok. 70 dni pracy na jednym ładowaniu oraz 3 godziny po minucie ładowania i ten czas jest faktycznie realny. Aktualnie po dwóch miesiącach od pełnego naładowania zostało mi jeszcze 40% baterii, co jest dość zaskakującym wynikiem.

Baterię ładujemy za pomocą kabla USB-C dołączonego do zestawu i tutaj warto zaznaczyć, że – w przeciwieństwie do myszek Magic Mouse autorstwa Apple – złącze jest umieszczone w taki sposób, że z myszki możemy korzystać i jednocześnie ją ładować. Mimo to nie ma możliwości podłączenia myszki kablem, złącze USB-C służy jedynie do ładowania.

Dla kogo jest Logitech MX Master 3S?

Na pewno nie dla osób, które posiadają już MX Master 3. Zmiany są tak niewielkie, że – moim zdaniem – nie ma sensu przesiadać się na nowszy model. Myszka również nie nadaje się do grania. Co prawda można na niej pograć, ale jeśli już chcielibyśmy to robić, musimy się zaopatrzyć w dodatkowy odbiornik USB.

Jest to jednak rewelacyjny sprzęt dla profesjonalnych użytkowników. Jeśli dużo pracujesz przy komputerze niezależnie od tego, czy obrabiasz zdjęcia, wideo, tworzysz grafikę czy robisz cokolwiek innego, to ta myszka odmieni twoją pracę z komputerem na lepsze.