Andrzej Duda dostał pracę w „polskim Revolucie”. Będzie odpływ klientów?

W sierpniu 2025 roku Andrzej Duda zakończył okres swojej dziesięcioletniej prezydentury. Dużo mówiło się o jego dalszej drodze zawodowej, jednak prawdopodobnie nikt nie spodziewał się, że zatrudni go „polski Revolut”.

Prezydent Andrzej Duda znalazł pracę w „polskim Revolucie”

Puls Biznesu poinformował, że były prezydent Polski zasiadł w radzie nadzorczej fintechu Zen.com, który niektórzy uważają za „polski Revolut”. Powstał on bowiem w Rzeszowie, w 2018 roku.

Andrzej Duda powiedział Pulsowi Biznesu, że po latach służby publicznej chce wykorzystywać swoje doświadczenie do wspierania rozwoju technologii i innowacji, które mają realny wpływ na gospodarkę. Były prezydent Polski uważa, że przyjął na siebie współodpowiedzialność za nadzór nad tym, by Zen.com był instytucją maksymalnie bezpieczną dla konsumentów.

Andrzej Duda nie zamierza jednak poprzestać na fintechu Zen.com. Nie ukrywa, że jest otwarty na posadę w organach nadzorczo-doradczych i w przyszłości może zasiąść w radach nadzorczych innych instytucji. Na tę chwilę nie potwierdził jednak, czy ma już jakieś propozycje.

Andrzej Duda w radzie nadzorczej Zen.com spowoduje odpływ klientów?

Obecność w radzie nadzorczej polityka, którego zachowanie sprzyjało dzieleniu Polaków i który nie jest poważany przez dużą część mieszkańców Polski, jest nie tylko ogromnym zaskoczeniem, ale też może stać się przyczyną odpływu klientów. Wiele osób może nie chcieć korzystać z usług firmy, w której szeregach zasiada osoba z taką przeszłością i wyznająca odmienne zasady moralne.

Z drugiej strony, Andrzej Duda może podziałać jak magnes na osoby, które są jego zwolennikami, ale dotychczas omijały Zen.com albo w ogóle o nim nie słyszały. Nie ulega żadnej wątpliwości, że zatrudnienie byłego prezydenta będzie skuteczną reklamą usług tego polskiego fintechu.

Co to jest Zen.com i jaką ma ofertę?

Zen.com, podobnie jak Revolut, oferuje prowadzenie konta w złotówkach i wielu innych walutach (łącznie 28) oraz możliwość przesyłania pieniędzy i płacenia za zakupy z wykorzystaniem portfeli mobilnych, w tym Apple Pay, Google Pay i Xiaomi Pay. Ponadto klienci mogą liczyć na cashback i przedłużoną gwarancję na elektronikę (w wybranych planach).

Zen.com oferuje cztery plany:

Free za 0 złotych miesięcznie,

Gold za 4 złote miesięcznie,

Premium za 30 złotych miesięcznie,

Pro za 30 złotych miesięcznie (9,99 złotych co miesiąc w promocji).

Cennik Zen.com obowiązujący od 2 września 2025 roku (PDF)