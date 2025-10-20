Te słuchawki pozwolą w spokoju posłuchać dobrego brzmienia

W ofercie firmy Baseus pojawiły się nowe słuchawki bezprzewodowe z podwójnymi przetwornikami i systemem aktywnej redukcji szumów o wysokiej skuteczności. Ich charakterystyczną cechą ma być również stosunkowo długi czas działania między jednym ładowaniem a kolejnym.

Baseus MH1 – nowe nauszne słuchawki z ANC

Baseus MH1 to bezprzewodowe słuchawki nauszne z ANC, czyli systemem aktywnej redukcji szumów. Odpowiada za nią układ czterech mikrofonów, połączony z algorytmami wykorzystującymi sztuczną inteligencję. Dzięki nim urządzenie jest w stanie eliminować hałas o głośności nawet do 48 dB, a w zależności od potrzeb można zwiększać lub zmniejszać poziom wygłuszania (jak również aktywować tryb transparentny).

Nowe słuchawki Baseus zostały także wyposażone w podwójne przetworniki z membranami LCP (z ciekłokrystalicznego polimeru), co ma przekładać się na wyższą czystość i szczegółowość dźwięku przy wyższych ustawieniach głośności. Z kolei przy niższych poziomach głośności dźwięk ma być zrównoważony i przekonujący dzięki technologii personalizacji SoundFit – brzmienie jest optymalizowane pod kątem profilu słuchowego danego użytkownika.

Producent chwali się zniekształceniami poniżej 3%, certyfikatami Hi-Res Audio i Hi-Res Wireless oraz obsługą kodeka LDAC (do 990 kb/s). Komunikacja odbywa się za pośrednictwem technologii Bluetooth 6.0.

Baseus MH1 (źródło: Baseus/Gizmochina)

Długi czas pracy i wygodna konstrukcja

Słuchawki MH1 zostały również wyposażone w akumulator o pojemności 600 mAh. Użytkownicy mogą, ponoć, liczyć nawet na 80 godzin słuchania muzyki bez ANC lub 55 godzin z ANC. Funkcja szybkiego ładowania umożliwia zaś uzyskanie 10 godzin odsłuchu po 10 minutach uzupełniania energii.

Producent przygotował dwa warianty kolorystyczne: jasnoszary i czarny. W kontekście konstrukcji warto też wspomnieć o wadze na poziomie jedynie 245 gramów, poszerzonym pałąku, obracanym nausznikom, poduszkach z pianki pamiętającej kształt oraz wstawkach wykonanych ze skóry proteinowej.

Ile kosztują słuchawki Baseus MH1? Cena nie jest wysoka

Póki co trwa przedsprzedaż słuchawek w chińskim sklepie JD.com (który przejmie Media Markt). Cena została ustalona na 329 juanów, co po obecnym kursie oznacza równowartość ~170 złotych.

Na razie nic jednak nie wiadomo na temat polskiej premiery tego modelu.