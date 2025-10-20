Ten zegarek to czołg. Sprawdzi się w terenie

Na rynku zadebiutował Kospet Tank T4 – outdoorowy zegarek sportowy, wyróżniający się wytrzymałą konstrukcją oraz niezłą funkcjonalnością, a przy tym całkiem niską ceną.

Kospet Tank T4 to zegarek w teren (i nie tylko) – specyfikacja

Dla dokładnej lokalizacji i nawigacji Kospet Tank T4 został wyposażony w dwupasmowy GPS. Warto też wiedzieć, że obsługuje mapy offline (we wbudowanej pamięci pomieści się ich setka, zamiennie z 5000 utworów), a do tego pozwala skorzystać z funkcji walkie-talkie na dystansie do 40 metrów.

Oferuje też ponad 180 trybów treningowych, śledząc między innymi tempo, przewyższenia czy VO2max. Oczywiście, przez całą dobę monitoruje także tętno i natlenienie krwi, jak również czas i jakość snu. Jest w stanie wykryć niepokojące anomalie i informuje o nich użytkownika.

Kospet Tank T4 wyświetla treść na okrągłym panelu AMOLED o średnicy 1,43 cala, rozdzielczości 466×466 pikseli i jasności sięgającej 1000 nitów. Ta ostatnia jest automatycznie regulowana, a równocześnie na tyle wysoka, by korzystanie na świeżym powietrzu mogło być w miarę komfortowe. Dopiero naprawdę ostre słońce może stwarzać realne problemy z czytelnością.

Kospet Tank T4 (źródło: Kospet)

Zegarek został też wyposażony w akumulator o pojemności 500 mAh. Ma spokojnie zapewniać 2 tygodnie normalnego użytkowania, 9-10 dni intensywnego korzystania, blisko tydzień z zawsze włączonym ekranem i niespełna dobę w pełnym trybie wyczynowym z GPS. To wartości, które zdecydowanie można ocenić pozytywnie, nawet jeśli konkurencja oferuje nieco więcej.

Wszystko wieńczy obudowa ze stali nierdzewnej, połączona ze szkłem Gorilla Glass 3, chroniącym wyświetlacz. Zegarek pomyślnie przeszedł testy wytrzymałości MIL-STD-810H, które potwierdziły między innymi zdolność przetrwania w temperaturach od -50 do 70 stopni Celsjusza. Kospet Tank T4 jest też pyło- i wodoszczelny: w klasach IP69K i 10 ATM. Nadaje się i do pływania, i do nurkowania.

Ile kosztuje zegarek Kospet Tank T4? (cena)

Zegarek jest już dostępny do kupienia za pośrednictwem oficjalnej strony producenta. Sugerowana cena wynosi 210 euro (równowartość ~890 złotych), a do tego na start przygotowano promocję, w ramach której cena obniżona została do 185 euro (~785 złotych).

Jeśli chcesz, możesz bez przeszkód zamówić dostawę do Polski, a przesyłka będzie darmowa.