Listy zakupów nigdy nie były wygodniejsze

Aplikacja Listonic od lat poprawia wygodę podczas stacjonarnych zakupów. Teraz idzie nawet o krok dalej. Doczekała się bowiem wersji na zegarki Apple Watch, dzięki czemu wszystko możesz mieć pod kontrolą bez konieczności sięgania po telefon.

Wreszcie jest Listonic na Apple Watch. Lista zakupów na Twoim nadgarstku

Listonic to stworzona w Polsce aplikacja do zarządzania listami zakupów. Umożliwia wspólne tworzenie ich przez wszystkich domowników, ręczne lub automatyczne dzielenie produktów na kategorie i sortowanie ich w określony sposób oraz wygodne odhaczanie towaru włożonego do koszyka. Od blisko dwóch lat Listonic pomaga też w łowieniu promocji i specjalnych ofert w sklepach, a na początku tego roku w aplikacji Listonic pojawił się asystent AI, który może samodzielnie zaplanować zakupy na specjalną okazję, a nawet zaproponować przepis kulinarny i przygotować listę potrzebnych produktów.

Kolejnym krokiem naprzód jest aplikacja Listonic na Apple Watche. Wyświetla listę zakupów na ekranie zegarka, umożliwiając błyskawiczne odhaczanie produktów stuknięciem i dodawanie nowych produktów za pomocą tekstu lub głosu. Lista jest – rzecz jasna – na bieżąco synchronizowana pomiędzy wszystkimi urządzeniami wszystkich podpiętych użytkowników. Można więc korzystać ze smartwatcha lub telefonu – tak, jak Ci w danej sytuacji najwygodniej.

Plusy wydają się oczywiste

Zegarek wydaje się doskonałym narzędziem do odhaczania produktów. Wprawdzie ma dość niewielki ekran, więc nie mieści się na nim zbyt wiele pozycji, ale za to nie trzeba wyjmować telefonu, by po prostu kliknąć, że mleko trafiło już do koszyka. Równocześnie, jeśli któryś z domowników dopisze coś do współdzielonej listy, na smartwatchu błyskawicznie pojawi się stosowne powiadomienie.

Listonic na Apple Watch – źródło: Listonic

Na koniec dodam, że z aplikacji Listonic korzysta obecnie już ponad 10 milionów użytkowników. Większość funkcji jest dostępna bezpłatnie, ale niektóre spośród bardziej zaawansowanych (opcje zmiany waluty czy wyglądu aplikacji) wymagają opłacania subskrypcji Premium – kosztuje ona 6,99 złotych miesięcznie lub 55,99 złotych rocznie. Abonament eliminuje też wszystkie reklamy w aplikacji.