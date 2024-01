W Google Keep pojawiła się nowa notatka, mimo że jej nie tworzyłem. Co jest grane?

Google przeprowadza na smartfonach z Androidem małą integrację usług. Funkcja Lista zakupów i notatki, dostępna z poziomu Asystenta Google, wylądowała w aplikacji Google Keep. Nie da się tego przegapić.

Google informuje o zmianie

Całkiem możliwe, że Wasz smartfon z Androidem poinformuje Was o zmianie, jaką podjęło Google. W moim wypadku w sekcji z powiadomieniami telefonu pojawiła się informacja o tym, że funkcja Lista zakupów jest teraz przeniesiona do aplikacji Google Keep.

Lista zakupów to wewnętrzna apka Asystenta Google. Umożliwiała przechowywanie listy potrzebnych rzeczy, którą zarządzaliśmy głosowo. Dostęp do niej można było uzyskać za pośrednictwem aplikacji Google Home, jak i przez przeglądarkę internetową. I właśnie dane z tej aplikacji są przeniesione do Google Keep.

Łatwo zauważymy, że coś się zmieniło. Otwierając apkę Keep na telefonie, na pierwszy plan wyskoczy nam notatka „zakupy” z etykietą Przeniesiono z Asystenta Google. Jeśli na głosowej liście mieliśmy jakieś produkty, powinny one pojawić się w formie pisemnej właśnie tutaj.

Google Keep nowym domem dla notatek Asystenta

Jak informuje Google, Keep i Asystent współpracują teraz ze sobą, aby umożliwiać nam szybkie wykonywanie większej liczby zadań. Asystent otrzymał uprawnienia, by robić notatki, dodawać pozycje do listy zakupów, zarządzać zadaniami i uzyskiwać dostęp do notatek oraz list przechowywanych w Google Keep.

To całkiem rozsądne podejście, jako że do tej pory listy z Keep oraz Asystenta były oddzielnymi tworami i żyły własnym życiem. Domyślne przeniesienie list tworzonych głosowo do aplikacji gromadzącej je w formie pisemnej to przydatny skrót, wprowadzający większy porządek w usługach Google. Aż dziwne, że wprowadzono to dopiero teraz.

Google informuje w artykule pomocy, że listy ze zbyt dużą liczbą znaków lub udostępnione zbyt wielu użytkownikom nie będą mogły zostać zmigrowane go aplikacji Keep. W takim wypadku można skorzystać z narzędzia Google Takeout by je pobrać, ale nie później niż 1 maja 2024 roku. Po tym terminie wszystkie dane, których nie będzie można przenieść, zostaną usunięte z serwerów Google.