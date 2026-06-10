Rada Ministrów przyjęła kompleksowy plan transformacji cyfrowej Polski. Oto Strategia Cyfryzacji Państwa

Przyjęta przez Radę Ministrów „Strategia Cyfryzacji Państwa” wyznacza ambitne cele transformacji cyfrowej kraju do 2035 roku. Dzięki temu Polska ma znaleźć się wśród liderów cyfryzacji w Unii Europejskiej.

Strategia Cyfryzacji Państwa ma sprawić, że Polska znajdzie się wśród liderów cyfryzacji w Unii Europejskiej

W maju 2026 roku Ministerstwo Cyfryzacji zaanonsowało projekt o nazwie Mapa Życia, rozwijany przez Centralny Ośrodek Informatyki (odpowiada on również za rozwój mObywatela). Według deklaracji, dzięki niemu Polska ma stać się „nowoczesnym państwem cyfrowym”.

Nie tylko ten projekt ma jednak sprawić, że Polska znajdzie się wśród „liderów cyfryzacji w Unii Europejskiej”. Ma w tym pomóc również przyjęta przez Radę Ministrów „Strategia Cyfryzacji Państwa”, która jest pierwszym tego typu dokumentem w historii Polski.

Jak zapewnił Krzysztof Gawkowski, wicepremier i minister cyfryzacji, celem jest zbudowanie proaktywnego państwa, które nie prosi dwa razy o te same dane i wspiera obywateli tam, gdzie tego potrzebują. „Strategia Cyfryzacji Państwa” zakłada zmianę relacji między państwem i obywatelem, a jej podstawowym celem jest upraszczanie codziennego życia obywateli i ograniczanie negatywnych skutków technologii.

Za wdrożenie odpowiadać będą pełnomocnicy ds. informatyzacji oraz Komitet ds. Cyfryzacji.

Jakie korzyści przyniesie Polkom i Polakom „Strategia Cyfryzacji Państwa”?

Dzięki cyfryzacji możliwe będzie załatwienie spraw przez internet bez konieczności osobistej wizyty w urzędzie. W dodatku usługi online mają być projektowane w taki sposób, aby mogły z nich skorzystać także osoby starsze i ze szczególnymi potrzebami.

„Strategia Cyfryzacji Państwa” ma również zapobiegać cyfrowemu uzależnieniu oraz dezinformacji i wykluczeniu, a także chronić dzieci i młodzież przed szkodliwymi mechanizmami platform. Ponadto celem jest ochrona praw cyfrowych obywateli i budowanie suwerenności technologicznej.

Ministerstwo Cyfryzacji twierdzi, że do 2030 roku 100% kluczowych usług publicznych będzie dostępnych w pełni cyfrowo i 100% gospodarstw domowych znajdzie się w zasięgu światłowodu i sieci 5G. Do 2035 roku natomiast 85% obywateli będzie posiadać podstawowe kompetencje cyfrowe, 80% urzędów korzystać ze sztucznej inteligencji, a do tego nakłady na cyfryzację sięgną 5% PKB.