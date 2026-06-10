WhatsApp ma kłopoty. Komisja Europejska wszczęła dochodzenie

Tym razem na celowniku Komisji Europejskiej znalazł się komunikator WhatsApp. Unijnym regulatorom nie spodobała się nowa polityka Mety.

Dochodzenie antymonopolowe w sprawie WhatsAppa

Meta w 2025 roku zablokowała konkurencyjnym chatbotom AI możliwość działania w komunikatorze WhatsApp. Chodzi o korzystanie z narzędzi umożliwiającym firmom komunikację z klientem – rozwiązania WhatsApp Business Solution, gdy AI jest główną oferowaną usługą.

Warto jeszcze wiedzieć, że firmy mogą nadal korzystać z zewnętrznych narzędzi AI do celów pomocniczych lub wspierających, takich jak zautomatyzowane wsparcie klienta w aplikacji WhatsApp. Nic więc dziwnego, że Komisja Europejska obawia się, że ta polityka Mety może uniemożliwić zewnętrznym dostawcom AI oferowanie swoich usług za pośrednictwem WhatsApp w Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG).

W związku z opisaną zmianą zasad, a także biorąc pod uwagę wyjątkowe podejście Mety do autorskiego Meta AI na platformie WhatsApp, Komisja Europejska wszczęła formalne dochodzenie antymonopolowe. Jego celem jest ocena nowej polityki firmy, która może naruszać unijne przepisy dotyczące konkurencji.

Oczywiście nie możemy jeszcze mówić o ukaraniu Mety, ale jest to prawdopodobny scenariusz. Niewykluczone, że firma będzie musiała przywrócić wcześniejszą politykę lub wprowadzić odpowiednie zmiany w tej aktualnej.

WhatsApp pracuje nad funkcją, która ostrzeże przed scamem

Nowość nazywa się Scam Alert i jej zadaniem jest ostrzeganie użytkownika, gdy zostanie wykryta potencjalna próba oszustwa. Należy zaznaczyć, że cały proces sprawdzania wiadomości odbywa się lokalnie na urządzeniu, więc Meta nie czyta każdej wiadomości. Dodatkowo rozwiązanie jest kompatybilne z szyfrowaniem end-to-end.

źródło: WABetaInfo

Analizowane są wiadomości pochodzące od nieznanych kontaktów. Bez obaw, WhatsApp ich automatycznie nie blokuje – to użytkownik decyduje, co należy zrobić. Do wyboru jest zablokowanie kontaktu, zgłoszenie rozmowy lub jej kontynuowanie.

Nowość jest domyślnie wyłączona. Użytkownicy, którzy chcą z niej korzystać, muszą ją ręcznie włączyć w ustawieniach aplikacji. Nie zmienia to jednak tego, że nowe rozwiązanie zapowiada się na naprawdę przydatne, szczególnie w przypadku osób mniej technicznych, które są bardziej narażone na różne próby oszustwa.

Na ten moment funkcja pozostaje w fazie rozwoju i została znaleziona w aplikacji WhatsApp na Androida w wersji 2.26.22.2. Trudno stwierdzić, kiedy zostanie udostępniona w kanale stabilnym u wszystkich użytkowników.