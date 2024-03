Nowa wersja jądra Linux. Mały krok do przodu

Nie jest to tak duża aktualizacja jak poprzednia, lecz jest co najmniej kilka powodów, dla których Linux 6.8 zasługuje na wzmiankę. Nowa wersja jądra przynosi ze sobą kilka małych, ale cennych dodatków.

Premiera jądra Linux 6.8. Co nowego?

Sam Linus Torvalds jako największą nowinkę w wydaniu Linux 6.8 podaje wdrożenie sterownika Intel Xe DRM. Procesory z rodziny Meteor Lake natomiast osiągają wreszcie docelową częstotliwość taktowania. Równocześnie poprawie ulega obsługa układów AMD Zen 5, a do tego wylewane są fundamenty pod wsparcie dla nadchodzących procesorów tych dwóch producentów, jak i firmy Qualcomm.

Kolejne poprawki (między innymi w obrębie podsystemu zswap i wybranych systemów plików) mają minimalizować ryzyko awarii związanych z pamięcią. Udało się także wyeliminować problemy z łącznością w laptopach bazujących na procesorach z rodziny AMD Ryzen 7000. Wreszcie, ulepszenia sieciowe poprawiają wydajność protokołu TCP (i to nawet o 40% w przypadku wielu połączeń).

Linux 6.8 to także między innymi:

obsługa sterownika V3D DRM dla Raspberry Pi 5,

kompatybilność z kontrolerami Nintendo Switch Online, Lenovo Legion Go i firmy HyperX,

ulepszone działanie pada Steam Controller,

nowe wywołania systemowe statmount() i listmount(),

obsługa jądra Rust dla LoongArch,

akcelerator kompresji Intel IAA

oraz obsługa Apple M1 Thunderbolt DART.

Jak zwykle zgrabne podsumowanie przygotowała także redakcja serwisu Phoronix, szczegółowo opisując prawie każdą zmianę i nowinkę.

Linux 6.8 znajdzie się u podstaw Ubuntu 24.04

Oficjalna premiera oznacza, że można już własnoręcznie pobrać nowe jądro, ale dla większości użytkowników bezpieczniejszym rozwiązaniem będzie zaczekanie na to, aż trafi ono do którejś z popularnych dystrybucji. To nie potrwa długo, bo już kwietniowe wydanie Ubuntu 24.04 będzie bazowało właśnie na wersji Linux 6.8. Skorzysta z niej także Fedora 40.

Równocześnie wystartowały prace nad kolejną wersją jądra – Linux 6.9. Wśród planowanych zmian i nowości znajdują się poważne usprawnienia w kontekście obsługi najnowszych podzespołów Intel i AMD, przyspieszenie przywracania systemu, zwiększona wydajność w kontekście przetwarzania plików i folderów oraz aktualizacja zestawu narzędzi Rust (do wersji 1.76).