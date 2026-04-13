Lidl rozpieszcza Polaków. Taki sprzęt powinniście mieć w swoim domu

Przydatne sprzęty domowe w okazyjnych cenach właśnie trafiły do sklepów Lidl w Polsce. To sprytne, funkcjonalne, technologiczne rozwiązania, które mają Was rozpieszczać i ułatwić codzienne gotowanie, a przy tym wpasują się w nowoczesne przestrzenie.

W sklepach sieci Lidl zadebiutował szereg nowych urządzeń dla domu, dzięki którym gotowanie może stać się jeszcze prostsze i przyjemniejsze. Jednym z debiutujących w niemieckiej sieci handlowej produktów jest robot planetarny z blenderem 1000 W SilverCrest.

W Lidlu kupicie też podwójną płytę indukcyjną wyposażoną w blokadę rodzicielską czy rozdrabniacz uniwersalny o mocy 500 W ze szklaną misą. Wygodnym rozwiązaniem w szybkim przygotowaniu zdrowych posiłków będzie też frytkownica beztłuszczowa Air Fryer o pojemności 6,7 litra i mocy 2150 W marki SilverCrest.

Promocje w Lidlu – zniżki na urządzenia kuchenne w kwietniu 2026 roku

Urządzenia te są dostępne w niższych cenach. Aby skorzystać z promocji należy aktywować właściwy kupon w aplikacji Lidl Plus.

Taniej kupicie teraz sprzęty, takie jak:

robot planetarny z blenderem 1000 W SilverCrest za 479 złotych (zamiast 699 złotych),

frytkownica beztłuszczowa Air Fryer 6,7l 2150 W SilverCrest za 179 złotych (zamiast 299 złotych),

podwójna płyta indukcyjna z blokadą rodzicielską 3500 W za 319 złotych (zamiast 419 złotych),

rozdrabniacz uniwersalny ze szklaną misą 500 W SilverCrest za 69,90 złotych (zamiast 89,90 złotych),

spieniacz do mleka 500 W SilverCrest za 69,99 złotych (zamiast 79,99 złotych),

czajnik szklany z regulacją temperatury 3000 W SilverCrest za 74,50 złotych (zamiast 149 złotych),

ostrzałka do noży SilverCrest za 9,99 złotych (zamiast 14,99 złotych),

elektryczny młynek do soli lub pieprzu SilverCrest za 19,99 złotych (25% taniej przy zakupie dwóch sztuk).

Czajnik elektryczny SilverCrest Zgrzewarka próżniowa SilverCrest źródło: Lidl

Warto przypomnieć, że w aplikacji Lidl Plus znajdziecie też specjalną zakładkę Benefit Plus (przycisk w górnej części ekranu). Jest to sekcja poświęcona okazjom spoza Lidla. Obecnie znajdziecie tam np. zniżki na opony, bilety parków wodnych i sal zabaw, Leo Express, przejazdy taxi czy kody dostępu do Legimi.