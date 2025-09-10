Lidl wyprzedaje swój hit

Lidl startuje z nową promocją na swój sprzedażowy hit, który ułatwi Twoje codzienne życie. Możesz zaoszczędzić aż 700 złotych.

Ten sprzęt z Lidla oszczędzi Twój cenny czas

Wrzesień to trudny czas – dzieci i młodzież wracają do szkół, stając przed nowymi wyzwaniami. Ale miesiąc ten to również to nowa misja dla rodziców i opiekunów, szczególnie tych przygotowujących śniadaniówki i wartościowe, zdrowe posiłki po szkole.

Lidl kolejny raz startuje z promocją na swój hit – termorobota Monsieur Cuisine Smart. Zaznaczę też, że częściej możecie spotkać się z potoczną nazwą Lidlomix. Już od najbliższego czwartku – 11 września 2025 roku – możecie zaoszczędzić aż 700 złotych. Sprzęt ten został wyposażony w silnik o mocy 1200 W i uwierzcie mi – zastąpi kilka garnków, blender, mikser, a jednocześnie zaoszczędzi Wasz czas.

Monsieur Cuisine Smart (źródło: Lidl)

Wspomnę, że MC Smart z niemieckiej sieci handlowej należy do kategorii smart home. Łączy się z domową siecią Wi-Fi, a sterować możecie nim nawet korzystając z Asystenta Google. Dzięki czytelnemu, 8-calowemu ekranowi dotykowemu możesz łatwo zarządzać urządzeniem, szukać przepisów i zapoznawać się z kolejnymi krokami do wykonania posiłku. Baza obejmuje ponad 2200 przepisów, które są zupełnie darmowe. Warto wiedzieć, że sprzęt regularnie otrzymuje nowe, bezpłatne aktualizacje.

Ponadto za pomocą darmowej aplikacji Monsieur Cuisine App codzienne znajdowanie pomysłu na obiad czy kolację staje się dużo prostsze. W apce możesz też dodawać własne, autorskie, ulubione przepisy, a także skorzystać z tygodniowego planera posiłków oraz listy produktów koniecznych do zakupu.

Aplikacja Monsieur Cuisine App (źródło: Sklep Google Play)

Gdzie można kupić taniej Monsieur Cuisine Smart (Lidlomix)?

Lidlomix oferowany jest w sieci handlowej Lidl – urządzenia sprzedawane są zarówno stacjonarnie, jak i w sklepie internetowym. Standardowa cena Monsieur Cuisine Smart wynosi 2499 złotych, jednak w dniach od 11 do 20 września 2025 roku można obniżyć ją do 1799 złotych. Wystarczy, że aktywujecie kupon w aplikacji, a następnie zeskanujecie kartę Lidl Plus przy kasie (stacjonarnie) lub wybierzecie opcję „Zamów teraz” (online).

Promocja obejmuje również dodatki do termorobota, w tym przystawkę do krojenia warzyw, która poszatkuje, zetrze i pokroi warzywa. Świetnie sprawdzi się m.in. do ekspresowego wykonania sałatek czy surówek. Cena tej przystawki w czerwcu 2025 roku wynosiła 169 złotych, a w najnowszej promocji kupicie ją za 89,40 złotych. Zaoszczędzicie również na innych akcesoriach, takich jak osłona ostrza (zapobiegająca przywieraniu ciasta do noży), zatyczka (do delikatnego mieszania bez rozdrabniania) czy dedykowana podstawka pod termorobot.

Jeszcze więcej szczegółowych informacji o sposobie użytkowania, przepisach, trybach, automatycznym czyszczeniu i funkcjach Lidlomix (Monsieur Cuisine Smart) przeczytacie tutaj: Lidlomix – wszystko, co musisz wiedzieć.