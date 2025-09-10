Nowe słuchawki Huawei już w Polsce. Cena zachęca

Na polskim rynku zadebiutowały właśnie dokanałowe słuchawki Huawei FreeBuds SE 4 ANC. Cena jest wyższa niż w przypadku poprzednich modeli z tej serii, ale jest to całkowicie zrozumiałe, biorąc pod uwagę specyfikację.

Premiera Huawei FreeBuds SE 4 ANC. Cena w Polsce jest kusząca

Pod koniec sierpnia słuchawki Huawei FreeBuds SE 4 ANC doczekały się oficjalnej prezentacji, a dziś – 10 września 2025 roku – trafiają do regularnej sprzedaży w Polsce. We wspomnianym newsie przypuszczałem, że będą one nieco droższe od swoich poprzedniczek, czyli modelu FreeBuds SE 3, który zadebiutował w naszym kraju w styczniu. Faktycznie tak jest.

Podczas gdy Trójki startowały z poziomu 199 złotych, słuchawki Huawei FreeBuds SE 4 ANC kosztują 249 złotych. Można je już kupić w oficjalnym sklepie producenta i popularnych sieciach partnerskich, a do wyboru są dwie wersje kolorystyczne: czarna i biała.

Gdzie kupić? Huawei FreeBuds SE 4 ANC ok. 249 zł Huawei Media Expert Zawiera linki afiliacyjne.

Cena jest więc wyższa, ale też w zupełności uzasadniona. Bo choć Trójki są bardzo wygodne, a do tego grają naprawdę przyzwoicie i całkiem długo, to brakowało im aktywnej redukcji szumów. Producent wyeliminował ten minus i wyposażył nowe słuchawki w ANC o skuteczności sięgającej 24 dB. Chciałoby się czegoś więcej, ale to i tak olbrzymi krok naprzód i obietnica komfortowego słuchania muzyki na dworze.

Z włączonym wygłuszaniem te całkowicie bezprzewodowe słuchawki wytrzymają maksymalnie 7 godzin solo lub 35 godzin z etui. Z wyłączonym ANC natomiast czas działania wydłuża się do, odpowiednio, 10 i 50 godzin. Na marginesie wspomnę jeszcze, że szumy redukowane są także podczas rozmów telefonicznych.

Huawei FreeBuds SE 4 ANC (fot. Huawei)

Dodanie ANC to jeszcze nie wszystko, co zrobił Huawei

Poza dodaniem ANC największą zmianą w słuchawkach Huawei FreeBuds SE 4 względem poprzedniczek jest przejście na formę typowo dokanałową. W zestawie znajdziemy też gumki w trzech rozmiarach, a o konstrukcji warto jeszcze wiedzieć, że jest lekka (każda słuchawka ma tylko 4,3 g) i wodoodporna (IP54).

Czym jeszcze może się pochwalić nowy model? Ano dynamicznymi, pełnozakresowymi przetwornikami o średnicy 10 mm, obsługą pasma przenoszenia od 20 Hz do 20 kHz, wykorzystaniem technologii Bluetooth 5.4 oraz współpracą z kodekami AAC, SBC i mSBC. Nie zabrakło też equalizera umożliwiającego dostosowanie brzmienia do własnych preferencji.