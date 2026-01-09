Lidl przebija promocję z Black Friday. Tak tanio jeszcze nie było

Ciekawy sprzęt kuchenny będzie wkrótce tańszy niż w ramach promocji przy okazji Black Friday 2025. Tak tanio jeszcze nie było. Przecenionych produktów jest więcej.

Lidlomix w nowej promocji

Lidl już w poniedziałek 12 stycznia 2026 roku wystartuje z nowymi promocjami w sklepach stacjonarnych i online. Jednym z najciekawszych produktów w obniżonej cenie będzie Lidlomix MC Compact, który zadebiutował w Polsce w listopadzie 2025 roku.

Na wstępie warto podkreślić, że najnowszy robot z Lidla może być świetnym rozwiązaniem dla singli i par, a także dla tych osób, które nie mają dużo wolnego miejsca na kuchennym blacie i chcą zaoszczędzić miejsce. Warto wspomnieć, że większy wariant Lidlomix MC Smart ma wymiary 45,7 × 30,1 × 37,2 cm, z kolei nowa mniejsza wersja mierzy 40,1 × 24,6 × 29,3 cm.

Monsieur Cuisine Compact – kompaktowy Lidlomix – obejmuje funkcje, takie jak gotowanie, smażenie, gotowanie na parze, miksowanie, ugniatanie, siekanie, sous vide oraz emulgowanie. Sprzęt ten łączy się z aplikacją na smartfon, gdzie użytkownik znajdzie mnóstwo bezpłatnych przepisów. Co istotne, kompaktowy wariant pozbawiony jest dotykowego wyświetlacza, a z ekranu LCD odczytasz m.in. masę dodawanych do misy produktów.

Monsieur Cuisine Compact | fot. Kacper Żarski

Kompaktowy robot kuchenny MC Compact z Lidla – lepsza promocja niż na Black Friday

Sugerowana cena za MC Smart w momencie premiery w Polsce została ustalona na 1099 złotych, jednak obecnie kompaktowy robot wyceniany jest na 899 złotych. W ramach promocji – obowiązującej od 12 stycznia 2026 roku – zaoszczędzicie na nim kolejne 100 złotych. Wystarczy, że aktywujecie kupon w aplikacji Lidl Plus i zeskanujecie go przy kasie lub w aktywujecie w sklepie internetowym.

W promocji znajdziecie też akcesoria do robota i kuchenne niezbędniki, takie jak:

przystawkę do gotowania na parze kompatybilną z MC Compact za 79 złotych (o 10 złotych taniej),

mikrofalówkę 700 W SilverCrest za 219 złotych (o 20 złotych taniej),

akumulatorową wyciskarkę do cytrusów 45 W Genius za 119 złotych (o 30 złotych taniej),

ryżowar 400 W SilverCrest za 75 złotych (o 25 złotych taniej),

mop parowy 2 w 1 1500 W SilverCrest za 139 złotych (o 60 złotych taniej).

Zaoszczędzicie też na garnkach żeliwnych, patelniach, woku czy zestawach do ramenu.