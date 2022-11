LG zaprezentowało wyświetlacz, który można rozciągać!

W dzisiejszych czasach naprawdę ciężko jest zaskoczyć klientów, dlatego producenci elektroniki mają przed sobą trudne zadanie. Nie robią już na nas wrażenia składane smartfony, a widzieliśmy już nawet rozwijane ekrany. Jednak od czasu do czasu producentom udaje się zaskoczyć. Tak jest właśnie w przypadku LG – Koreańczycy zaprezentowali wyświetlacz, który można rozciągać.

Niezwykły ekran LG

Południowokoreańska firma, a dokładniej LG Display, zaprezentowała 12-calowy, rozciągliwy wyświetlacz. Chwytając za jego krawędzie i ciągnąc w przeciwnych kierunkach, można zwiększyć jego przekątną do nawet 14 cali. Ekran oferuje pełną paletę kolorów RGB i zagęszczenie pikseli na poziomie 100 ppi. To jednak nie wszystko – wyświetlacz wykonany w tej technologii można nie tylko rozciągać, ale też zginać i skręcać.

Marka przyznaje, że takie ekrany do swobodnego kształtowania mogą w przyszłości znaleźć zastosowanie choćby w ubraniach i mogą posłużyć na przykład do wyświetlania wiadomości na mundurach służb ratowniczych. To jednak nie wszystko – w komunikacie LG czytamy, że takie ekrany można łatwo przymocować do zakrzywionych powierzchni, takich jak skóra, odzież, meble, samochody i samoloty, co poszerza potencjał wyświetlacza w różnych branżach, w tym w branży modowej, urządzeń do noszenia, mobilności i grach.

źródło: LG

Żeby uzyskać taki rozciągliwy wyświetlacz, producent użył do budowy podłoża silikonu, podobnego do tego, używanego w soczewkach kontaktowych. Źródłem światła są tutaj moduły micro LED o wielkości nie przekraczającej 40 μm. Dodatkowo LG zapewnia, że nowy ekran charakteryzuje się również wysokim poziomem trwałości i jest w stanie wytrzymać uderzenia zewnętrzne, oraz rozdzielczością konkurującą z większością istniejących monitorów.

Ponadto Koreańczycy wyjaśniają, ze zastosowana przez nich struktura elastycznego, sprężynowego systemu w kształcie litery S może wytrzymać powtarzające się zmiany kształtu, zapewniając niezawodność. Rozciągliwy wyświetlacz LG Display jest wynikiem krajowego programu badawczego, który ma zakończyć się w 2024 roku.

To nie pierwszy taki wyświetlacz w historii

W zeszłym roku Samsung przedstawił swój model rozciągliwego wyświetlacza. Południowokoreański producent zaprezentował go na targach Global Tech Korea 2021. Działał on jednak na innej zasadzie niż ekran LG – 13 calowy wyświetlacz OLED analizował wyświetlane na nim treści i w czasie rzeczywistym dopasowywał się do nich, wyginając swoją powierzchnię.

Wówczas Samsung zaprezentował możliwości tego rozwiązania na przykładzie nagrania płynącej lawy, ale warto przypomnieć, że koreański producent już w 2017 roku przedstawił swój pierwszy prototyp rozciągliwego ekranu.

Zanim technologia pokazana dzisiaj przez LG wejdzie do powszechnego użytku, minie zapewne jeszcze kilka lat, jednak trzeba przyznać, że wizja posiadania ekranu na przykład w rękawie kurtki naprawdę robi wrażenie.