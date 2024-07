Bezprzewodowy telewizor LG powraca. Teraz także w mniejszym rozmiarze

W ubiegłym roku firma LG wprowadziła do sprzedaży pierwszy bezprzewodowy telewizor. Teraz na rynku debiutuje jego następca, który ma oferować jeszcze więcej, a równocześnie być bardziej przystępny. Spójrzmy, co dokładnie oferują urządzenia spod znaku OLED Evo M4.

Na czym polega bezprzewodowy telewizor?

Bezprzewodowy telewizor LG OLED Evo M4, podobnie jak jego poprzednik, wykorzystuje innowacyjną technologię umożliwiającą bezprzewodowe przesyłanie obrazu i dźwięku z minimalnymi opóźnieniami. Sprawia to, że ekran można umieścić w dowolnym miejscu w pokoju, a całą resztę urządzenia (wraz z gniazdami) zainstalować na przykład przy stoliku. Daje to większą elastyczność w kontekście aranżacji wnętrza.

Określenie „bezprzewodowy” jest wprawdzie nieco na wyrost, bo ekran trzeba podłączyć do gniazdka elektrycznego, ale jest to tylko cieniutki przewód zasilający. Prądu do działania potrzebuje także baza urządzenia, która nazywa się Zero Connect Box. Taka konstrukcja i tak jednak ułatwia ewentualne przearanżowanie pomieszczenia. Nie trzeba też szczególnie kombinować z ukrywaniem kabli. Ma się też wygodny dostęp do złączy.

fot. producenta

LG OLED Evo M4 w czterech rozmiarach

W poprzedniej generacji do wyboru były trzy przekątne: 77, 83 i 97 cali. Teraz producent dokłada do tego znacznie bardziej przystępny, 65-calowy wariant, który zmieści się w typowym polskim mieszkaniu. Niezależnie od rozmiaru urządzenia wyświetlają obraz o rozdzielczości 4K z Dolby Vision przy częstotliwości odświeżania 120 Hz (poza największym modelem, który oferuje odświeżanie 144 Hz).

A co zmieniło się w samym sprzęcie? Telewizory z serii OLED Evo M4 wykorzystują nowy procesor Alpha 11 AI, który opierając się na sztucznej inteligencji na bieżąco optymalizuje obraz, poprawiając kontrast, kolorystykę i jasność. Dzięki temu zapewniać ma świetne wrażenia podczas oglądania filmów i seriali, jak również w trakcie oddawania się elektronicznej rozrywce.

fot. producenta

Producent przekonuje, że pomimo braku przewodów każdy reprezentant tej serii to bardzo dobry telewizor do gier. W tym miejscu warto wspomnieć o kompatybilności ze standardami G-Sync i FreeSync Premium oraz obsłudze dynamicznie dostosowywanej częstotliwości odświeżania (VRR).

Urządzenia dają też oczywiście dostęp do platformy Smart TV. Zaraz po wyjęciu z pudełka mają na pokładzie webOS 24, a do tego producent obiecuje co najmniej cztery aktualizacje, więc o dostęp do najnowszych rozwiązań i aplikacji można być spokojnym przynajmniej przez pięć lat.

Ile kosztuje telewizor LG OLED Evo M4? Cena może odstraszyć

Rynkowa premiera urządzeń ma miejsce właśnie dzisiaj, 1 lipca 2024 roku. W żadnym polskim sklepie jednak jeszcze ich nie ma. Jeśli natomiast chodzi o ceny, to w Europie przedstawiają się one następująco:

65-calowy OLED Evo M4 – 4999 euro (równowartość ~21500 złotych)

77-calowy OLED Evo M4 – 7299 euro (~31400 złotych)

83-calowy OLED Evo M4 – 9699 euro (~41700 złotych)

97-calowy OLED Evo M4 – 34699 euro (~149000 złotych)

Wyraźnie widać więc, że nie są to urządzenia kierowane do typowego Kowalskiego. To jednak chyba było dla wszystkich jasne po przeczytaniu słów „bezprzewodowy telewizor”.