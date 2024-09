Nowe laptopy Lenovo. Napędzą produktywność i kreatywność

Firma Lenovo pokazała światu swoje najnowsze laptopy z rodzin Yoga i IdeaPad, z których większość reprezentuje gatunek Copilot+ PC. Innymi słowy: zostały zaprojektowane ze sztuczną inteligencją w sercach. Na tym jednak ich atuty wcale się nie kończą.

Lenovo Yoga Slim 7i 9. generacji Aura Edition

Nowy notebook nomenklaturę ma dość pechową, ale poza tym to szalenie interesujący laptop. Lenovo Yoga Slim 7i 9. generacji Aura Edition – bo tak brzmi jego pełna nazwa – jest przenośnym komputerem kierowanym do użytkowników, którzy poza wydajnością i kulturą pracy cenią sobie jeszcze szerokie możliwości personalizacji.

Producent przekonuje, że ten laptop może się dostosować do każdej aktywności – gdy trzeba skupienia, można aktywować (blokujący rozpraszacze) Tryb uwagi, gdy trzeba popracować, do akcji wkraczają rozbudowane narzędzia do współpracy, a gdy trzeba wyjść z domu, można włączyć ultraoszczędny tryb, skutecznie wydłużający czas pracy z dala od gniazdka.

To też sprzęt, który pozwala wykorzystać potencjał drzemiący w sztucznej inteligencji – zaliczany do kategorii AI PC (czy też Copilot+ PC). Jego sercem jest ośmiordzeniowy procesor z nowej serii Intel Core Ultra Series 2 ze zintegrowanym NPU o mocy obliczeniowej na poziomie 45 TOPS. Do tego dochodzą 32 GB RAM o taktowaniu 8533 MHz – najrozmaitsze zadania można więc realizować błyskawicznie. Dopełnieniem całości jest zaś dysk SSD o pojemności do 1 TB.

Lenovo Yoga 7i 9. edycji Aura Edition (fot. Lenovo)

We wnętrzu laptopa znalazło się jeszcze miejsce dla akumulatora o pojemności 70 Wh, kamerki Full HD oraz czterech głośników i takiej samej liczby mikrofonów. Ekran to 15,3-calowy panel LCD o rozdzielczości 2880×1800 pikseli i częstotliwości odświeżania 120 Hz, a interfejs tworzą porty USB 3.2, Thunderbolt 4, HDMI 2.1 i mini jack oraz moduły Wi-Fi 7 i Bluetooth 5.4. Wszystko to przy grubości poniżej 14 mm i wadze od 1,46 kg.

Coś dla profesjonalistów: laptop Lenovo Yoga Pro 7 9. generacji

Równie ciekawą nowością w ofercie chińskiego producenta jest kierowany do profesjonalistów laptop Lenovo Yoga Pro 7 9. generacji. Został wyposażony w 14,5-calowy wyświetlacz OLED o wysokiej rozdzielczości 2880×1800 pikseli i częstotliwości odświeżania 120 Hz. To stwarza komfortowe warunki do pracy, podobnie jak klawiatura z powłoką Soft Touch o skoku 1,5 mm.

Odpowiednią wydajność na co dzień i 50 TOPS na potrzeby sztucznej inteligencji zapewnia procesor AMD Ryzen AI 9 365, któremu towarzyszą 32 GB RAM o taktowaniu 6400 MHz oraz SSD o pojemności 1 TB. Długi czas działania także poza domem i biurem to z kolei zasługa akumulatora 73 Wh.

Lenovo Yoga Pro 7 9. edycji (fot. Lenovo)

Na specyfikację laptopa składają się również 4 głośniki, 4 mikrofony, kamera Full HD, karta Wi-Fi 6E oraz porty USB, HDMI i mini jack. Dla porządku dodam jeszcze, że grubość wynosi 15,6 mm, a waga rozpoczyna się od poziomu 1,54 kg.

Konwertowalny Lenovo IdeaPad 5x 2-in-1 9. generacji i jego brat

Modele spod znaku Copilot+ PC nie muszą mieć jednak konwencjonalnej formy. W ofercie pojawił się teraz Lenovo Ideapd 5x 2-in-1 9. generacji z zawiasem 360 stopni i dotykowym ekranem. To zatem równocześnie laptop i tablet.

Został wyposażony w 14-calowy wyświetlacz OLED o rozdzielczości 1920×1200 pikseli, 8-rdzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon X Plus, 16 GB RAM i dysk SSD o pojemności do 1 TB. Nie zabrakło też kompletu podstawowych portów (USB, HDMI i mini jack) oraz głośników stereo. Waga oscyluje zaś w okolicach 1,5 kg.

Bliźniaczą specyfikacją może pochwalić się laptop Lenovo IdeaPad Slim 5x 9. generacji – tyle że jego ekran nie jest dotykowy i nie da się go obracać w 360 stopniach. Może to być ciekawa propozycja dla nieco oszczędniejszych użytkowników, którzy chcieliby już zasmakować możliwości sztucznej inteligencji przetwarzanej lokalnie.

Seria Lenovo IdeaPad Slim 5x (fot. Lenovo)

Listę nowości zamykają laptopy Lenovo IdeaPad Slim 5 10. generacji z procesorami AMD Rembrandt+ i pamięcią LPDDR5X. Składają się na nią modele o przekątnych 13 i 15 cali, z kartami Wi-Fi 6 oraz kompletem podstawowych gniazd. Cechują je także niewysokie ceny i niska waga (już od 1,15 kg).

Wszystkie opisywane tu laptopy trafią do sprzedaży w Europie między wrześniem a październikiem bieżącego roku. Ceny przedstawiają się następująco: