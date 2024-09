Sanah jest dziś Numerem 1 w Apple Music

Pierwsze miejsce na playliście Dzisiejsze hity na platformie Apple Music należy dzisiaj do Sanah – jednej z najbardziej znanych w ostatnim czasie artystek w Polsce. Jaki utwór został doceniony przez markę z logiem nadgryzionego jabłka?

Platforma Apple Music promuje polskich artystów

Apple Music to serwis do streamowania, który pozwala na odtwarzanie wybranych utworów muzycznych. Użytkownicy mogą korzystać z platformy w każdym miejscu – nie tylko w aplikacji na smartfony z Androidem lub systemem iOS, ale również na komputerach z poziomu przeglądarki. Fani muzyki mogą wyszukiwać artystów i konkretne utwory, a także korzystać z podglądu słów danej piosenki.

Platforma udostępnia ponad 100 milionów utworów. Użytkownicy mogą pobierać ulubione treści, aby móc odsłuchiwać je nawet bez dostępu do sieci internetowej, a także zapoznawać się z rekomendacjami nowych propozycji dopasowanych do polubionych wcześniej piosenek. Serwis jest dostępny w postaci subskrypcji, którą można wypróbować za darmo przez 3 miesiące w ramach promocji do 23 września br.

W serwisie wydzielono specjalną sekcję o nazwie Dzisiejsze hity (ang. Today’s Hits). Jest to playlista zawierająca najistotniejsze i najbardziej znane tytuły tworzone przez lokalnych artystów na głównej stronie. Dzięki aktualizacji, sekcja ta będzie teraz prezentowała piosenki polskich artystów.

Utwór Sanah na szczycie listy Dzisiejsze hity

W dzisiejszym wydaniu marka Apple zdecydowała się na promowanie polskiej twórczyni. Sanah to polska piosenkarka, skrzypaczka, autorka tekstów i kompozytorka, która w ostatnim czasie jest jedną z najbardziej popularnych artystek w naszym kraju. Wśród znanych utworów można wspomnieć m.in. o „Było, minęło”, pochodzącego z najnowszego albumu „Kaprysy”. To właśnie ten utwór zajął pierwsze miejsce na playliście Dzisiejsze hity w Apple Music.

Sanah zajęła pierwsze miejsce na liście Dzisiejsze hity (źródło: Apple Music)

Zuzanna Grabowska, znana jako Sanah, wspomniała, że czuje się zaszczycona otrzymanym wyróżnieniem oraz tym, iż jest „pierwszą Polką w historii na okładce playlisty Dzisiejsze hity”.

Sanah to jednak nie jedyna artystka, która pojawiła się w sekcji Dzisiejsze hity. Na liście znajdziemy również utwór „Och i ach” w wykonaniu Sylwii Grzeszczak, „Chyba że z Tobą” zespołu Modelki i Vłodarski, „na nowo” Vito Bambino, „Saturn” zespołu Sza czy też „Sobą Tak (Sped Up)” Julii Wieniawy.