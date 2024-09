Twój szef może wkrótce wrzucić w koszty nowego Surface’a z procesorem ARM

Microsoft zapowiada sprzedaż nowych urządzeń przygotowanych z myślą o użytkownikach biznesowych. Surface Pro 11 i Surface Laptop 7 będą dostępne dla firm jeszcze we wrześniu.

Nowe Surface’y jako sprzęt dla firm

Za kilka dni, od 10 września, przedsiębiorcy będą mogli zakupić specjalne wydania urządzeń Surface Pro i Surface Latop, przeznaczonych dla klientów biznesowych. Dokładnie chodzi o Surface Pro 11 oraz Surface Laptop 7 w wersji Business. Komputery Copilot+ PC nie będą różnić się specyfikacją od swoich podstawowych wersji.

Surface Pro 11 (źródło: Microsoft) Surface Pro 11 (źródło: Microsoft) Surface Laptop 7 (źródło: Microsoft)

Jeśli chodzi o Surface Pro 11, będzie można wybierać między dwoma wersjami. Pierwsza zyskała dziesięciordzeniowy procesor Snapdragon X Plus, 16 GB RAM, maksymalnie 512 GB pamięci wewnętrznej i wyświetlacz LCD. Druga opcja wyposażona jest już w ekran OLED, a w środku zaoferuje dwunastordzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon X Elite, do 32 GB RAM i nawet 1 TB SSD.

Druga propozycja to Surface Laptop 7. Notebook ten też bazuje na procesorach Snpadragon X Plus oraz X Elite – przynajmniej w wersji 13,8-calowej. Opcja 15-calowa dostępna będzie tylko w duecie z mocniejszym Snapdragonem X Elite. W kwestii pamięci sufitem będą wydania z 32 GB RAM i dyskami SSD 1 TB.

Microsoft ma jeszcze dla firm wersje swoich urządzeń, w których zamontowano modem 5G. Chodzi o Surface Pro 10 oraz Surface Pro 11, które będą dostępne do zakupu przez przedsiębiorców 26 września 2024 roku. Poprzednia generacja Surface’a Pro będzie jednym z ostatnich sprzętów Microsoftu działających na procesorach Intel Core.

Oprócz tego, 3 października do sprzedaży trafi nowa klawiatura Surface Keyboard. Znalazło się w niej miejsce na nowy klawisz Copilot, a także inne przydatne skróty, na przykład do menu wyboru emoji, Ustawień systemu czy znanego z Windowsa Narzędzia Wycinanie.

Surface Keyboard (źródło: Microsoft)

Qualcomm prezentuje na IFA odświeżonego Snapdragona

Ciekawe, czy Microsoft wykorzysta w następnych generacjach Surface’ów nowy procesor Snapdragon X Plus w wersji ośmiordzeniowej (jego poprzednia wersja była 10-rdzeniowa). Oferuje on przetwarzanie zadań sztucznej inteligencji dzięki 45 TOPS, więc pod tym względem nic się nie zmieniło. Poprawia jednak wydajność energetyczną, co ma zapewnić jeszcze dłuższe działanie opartych na nim laptopów.

Snapdragon X Plus (źródło: Qualcomm)

Qualcomm przekazał, że jak na razie wykorzystaniem nowego procesora zainteresowały się takie firmy, jak: Acer, ASUS, Dell, HP, Lenovo i Samsung. Niektóre z nich lada moment pokażą swoje komputery działające na nowym ośmiordzeniowcu. Microsoftu na liście brak.