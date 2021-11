Lenovo Xiaoxin Pad Pro 12,6 – duży, wydajny i dobrze wyposażony tablet rusza na podbój rynku

Lenovo to jeden z tych producentów, który w cieniu wypuszcza kolejne generacje swoich tabletów. Pomimo niewielkiego rozgłosu, produkowane przez niego tablety to urządzenia dobrze wykonane i nieźle wyposażone. Podobnie jest z najnowszym modelem Lenovo Xiaoxin Pad Pro 12,6, który został dziś oficjalnie zaprezentowany. To duży tablet o wielkich możliwościach.

Specyfikacja Lenovo Xiaoxin Pad Pro 12,6

Dopiero co pisaliśmy o specyfikacji, która przedostała się do sieci, a dzisiaj nowy tablet ma swoją premierę. Lenovo Xiaoxin Pad Pro 12,6 to urządzenie klasy premium o sporym, bo aż 12,6-calowym ekranie i aluminiowej obudowie, do którego oferowane są akcesoria zwiększające produktywność.

Lenovo Xiaoxin Pad Pro 12,6 (źródło: Lenovo)

To właśnie wyświetlacz gra tutaj główną rolę. Jest to panel E4 AMOLED produkcji Samsunga o odświeżaniu 120 Hz, rozdzielczości 2K i jasności sięgającej 600 nitów. Ekran wspiera również standard HDR10 i Dolby Vision. Pod tym względem nowy tablet zapowiada się wyjątkowo dobrze. Konsumpcja treści multimedialnych, granie czy przeglądanie internetu powinny być niezwykle przyjemnym doświadczeniem.

Zresztą pod względem multimedialnym urządzenie to wypada naprawdę dobrze. W parze ze świetnym ekranem współgrają aż 4 głośniki sygnowane logiem JBL, które wspierają technologię Dolby Atmos, a także szereg programowych ulepszeń, zapewniających wciągający dźwięk.

Lenovo Xiaoxin Pad Pro 12,6 (źródło: Lenovo)

Za napędzanie Lenovo Xiaoxin Pad Pro 12,6 odpowiedzialny jest wydajny SoC Qualcomm Snapdragon 870, który wspierany jest przez 8 GB RAM. Na dane użytkownicy otrzymają 256 GB pamięci UFS 3.1.

Aparaty w tabletach to z pewnością nie najważniejsze punkty specyfikacji, ale warto o nich wspomnieć. Nowy tablet Lenovo Xiaoxin Pad Pro 12,6 ma dwa na tyle: główny o rozdzielczości 13 Mpix i 5 Mpix z obiektywem ultraszerokokątnym. Na przodzie znalazł się natomiast 8 Mpix aparat do selfie i wideorozmów, a także sensor ToF do rozpoznawania twarzy.

Tak duży i dobrze wyposażony tablet wymaga solidnej baterii i taką w istocie otrzymał. Lenovo Xiaoxin Pad Pro 12,6 ma na pokładzie ogniwo o pojemności 10200 mAh, które wspiera szybkie ładowanie z mocą do 45 W poprzez Qualcomm QuickCharge. Niestety, w zestawie znajduje się ładowarka o mocy „tylko” 30 W.

Tablet działa pod kontrolą Androida 11 wraz z producencką nakładką ZUI 13. Jest to specjalnie zoptymalizowana dla tabletów nakładka, która kładzie duży nacisk na wygodę obsługi i wykorzystanie przestrzeni roboczej. Oprogramowanie, oprócz iście tabletowego interfejsu, oferuje również tryb PC, który znacznym stopniu poprawi komfort pracy. System ten zapewnia też głęboką interakcję z Windowsem – wszystko po to, aby swobodnie przenosić się z tabletu na komputer i odwrotnie.

Lenovo Xiaoxin Pad Pro 12,6 (źródło: Lenovo)

Nowe urządzenie dostało również zestaw dedykowanych akcesoriów. Lenovo Xiaoxin Pad Pro 12,6 może być sparowany z magnetyczną klawiaturą, a także aktywnym rysikiem, które razem tworzą świetny zestaw zwiększający produktywność. Oba akcesoria są opcjonalne i należy je zakupić osobno.

Dostępność i cena Lenovo Xiaoxin Pad Pro 12,6

Lenovo Xiaoxin Pad Pro 12,6 jest od dzisiaj dostępny w przedsprzedaży w Chinach. Cena Lenovo Xiaoxin Pad Pro 12,6 została ustalona na poziomie 3699 juanów (równowartość ~2300 złotych po bezpośrednim przeliczeniu).

Nie da się ukryć, że w tej cenie urządzenie wygląda niezwykle kusząco. Niestety, w komunikacie zabrakło informacji o tym, kiedy i czy w ogóle Lenovo Xiaomi Pad Pro 12,6 trafi do Europy. Mam szczerą nadzieję, że tak się stanie, bo to po prostu świetnie zapowiadające się urządzenie, podobnie jak zaanonsowany niedawno w Chinach Lenovo Tab 6 5G.