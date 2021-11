Poznaliśmy specyfikację Lenovo Xiaoxin Pad Pro 12.6. Specyficzna nazwy, wydajne komponenty

Lenovo to jedna z firm, której nikomu nie trzeba przedstawiać – w jej ofercie są nie tylko laptopy, z której jest najbardziej znana, ale również tablety. Jak się okazuje, producent pracuje nad flagowym urządzeniem tego typu. Do sieci trafiła grafika zawierająca pełną specyfikację Lenovo Xiaoxin Pad Pro 12.6.

Specyfikacja Lenovo Xiaoxin Pad Pro 12.6

Nadchodzący tablet ma oferować naprawdę wydajne komponenty. Warto zacząć od niezwykle ważnego elementu urządzenia, czyli jego ekranu. Wyświetlacz ma mieć przekątną 12,6 cali, pracować w rozdzielczości WQXGA (2560 × 1600) w proporcjach 16:10. Matryca będzie wykonana w technologii AMOLED i odświeżana w 120 Hz. Ekran pokrywa 89% panelu przedniego.

Jeśli chodzi o dodatkowe parametry wyświetlacza warto dodać, że cechuje się on certyfikatami HDR10+ oraz Dolby Vision, a także gwarantuje jasność na poziomie 600 nitów. Matryca ma wysokie pokrycie barw w przestrzeni DCI-P3 na poziomie 100%.

Lenovo Xiaoxin Pad Pro 12.6 zostanie wyposażony w procesor Snapdragon 870, taktowany maksymalnie zegarem 3,2 GHz, ze zintegrowane GPU Adreno 650. CPU jest wspierany przez 8 GB pamięci LPDDR5 i maksymalnie 512 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej UFS 3.1.

Tablet będzie miał na pokładzie dwa aparaty na tylnej obudowie – główny o rozdzielczości 13 Mpix, drugi 5 Mpix. Przedni ma mieć 8 Mpix.

Jak sugeruje grafika, konstrukcja ma mierzyć 285,61 × 184,53 × 5,63 mm przy wadze 565 g. Całość ma być zasilana przez ogniwo o pojemności 10200 mAh.

Z dodatkowych cech warto wspomnieć, że Lenovo Xiaoxin Pad Pro 12.6 zostanie wyposażony w port USB-C, łączność Bluetooth 5.2 oraz haptyczny silnik wibracyjny. Urządzenie będzie pracowało pod kontrolą nakładki ZUI 13, opartej na systemie Android 11.

Jak na razie nie mamy informacji kiedy odbędzie się premiera urządzenia oraz czy tablet wejdzie na nasz rynek. Spodziewam się, że jeśli by trafił do kraju nad Wisłą, to raczej pod inną nazwą.