Lenovo Legion Play na horyzoncie. Powalczy z Nintendo Switch i Steam Deck

Lenovo walczy już o serca mobilnych graczy w segmencie smartfonów, ale wygląda na to, że nie zamierza na tym poprzestać. W przygotowaniu jest również konsola Lenovo Legion Play, która będzie konkurencją dla takich pozycji, jak Nintendo Switch i Steam Deck.

Pierwsze doniesienia o handhelcie Lenovo Legion Play

Forumowicz z GPA Temp odkrył zdjęcia przedstawiające handhelda od Lenovo. Zaprowadziły go one do oficjalnej strony producenta, na której dociekliwemu forumowiczowi udało się odkryć nazwę tego urządzenia – Lenovo Legion Play.

Redakcja Liliputing podjęła wątek i odkryła kolejne zdjęcia, wrzucone na strony japońskiego i niemieckiego oddziału Lenovo. Co ciekawe, miały być one częścią prezentacji szykowanej przez Lenovo na targi MWC 2021.

Lenovo Legion Play (źródło: Lenovo)

Jak wiemy, do takiej prezentacji nie doszło, jednak po zajrzeniu do źródła strony można znaleźć linki do czterech obrazków wraz z następującym opisem:

Zaprojektowany z myślą o grach AAA, Lenovo Legion Play jest pierwszą androidową konsolą do grania w chmurze. Konsola pozwala użytkownikom grać w setki gier w chmurze, przesyłać strumieniowo swoją bibliotekę gier lub grać w gry mobilne. Oferuje 7-calowy, bezramkowy wyświetlacz 16:9 Full HD, HDR 10, wbudowane kontrolery, dwa głośniki, podwójną wibrację i baterię 7000 mAh, aby zapewnić najlepsze wrażenia w grach. Nasz program dla programistów jest otwarty dla wszystkich twórców gier. Już wkrótce na wybranych rynkach.

Na udostępnionych przez Lenovo zdjęciach widać programy charakterystyczne dla Androida, takie jak Sklep Google Play czy kilka innych aplikacji od Google. Dostrzec można także miniaturę GeForce Now – usługi streamingowej od Nvidii.

Lenovo Legion Play (źródło: Lenovo)

Na zdjęciach widzimy również port USB-C i wejście mini-jack na słuchawki. Ponadto da się też zauważyć wbudowany mikrofon, najprawdopodobniej do rozmów na czacie głosowym. Wygląda na to, że urządzenie nie zostanie wyposażone w kamerę.

Na tę chwilę nie wiadomo nic o specyfikacji technicznej Lenovo Legion Play. Nieznane są także aktualne plany Lenovo wobec tego handhelda.

Lenovo Legion Play (źródło: Lenovo)

Ciekawi mnie, jaki ciężar Lenovo ma zamiar położyć na granie w chmurze. Za tę technologię chwytały się już największe tuzy (Google Stadia, Nvidia Geforce NOW), jak na razie bez większych sukcesów. Myślicie, że takie urządzenie ma szanse odnieść sukces na rynku, obecnie zdominowanym przez nintendowskiego Switcha?