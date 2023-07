Oto pierwszy tablet Red Magic. Gracze będą zadowoleni

Red Magic to submarka Nubii, a ta z kolei niegdyś należała do ZTE. Obecnie Nubia jest oddzielną, choć stowarzyszoną marką. Red Magic ma na swoim koncie już grono urządzeń, w tym telefony do gier. Teraz przyszła pora na rozszerzenie oferty o tablet.

Słowo o specyfikacji Red Magic Tablet

Nic tak nie denerwuje, jak powiadomienie o niskim stanie naładowania tabletu w połowie zaciętej walki w naszej ulubionej grze. Red Magic zaprezentował tablet z dobrą wydajnością i sporym akumulatorem. Czego chcieć więcej?

Wyświetlacz tego modelu to 12,1-calowy LCD wykonany w technologii IPS o rozdzielczości 2500×1600 pikseli oraz częstotliwości odświeżania na poziomie 144 Hz i częstotliwości próbkowania dotyku 240 Hz. Jasność ekranu to 600 nitów, a kontrast to ma stosunek 1500:1. Warto podkreślić, że tablet ten prezentuje się naprawdę nieźle, a cienkie, symetryczne ramki dookoła wyświetlacza tylko wzmacniają ten efekt.

Za wydajność odpowiada Snapdragon 8+ Gen 1 wraz z 12 lub 16 GB RAM-u (LPDDR5X) oraz 256/512 GB pamięci wbudowanej (UFS 3.1). Red Magic zastosowało tutaj swój autorski system chłodzenia ICE Magic, który ma eliminować zbyt mocne nagrzewanie się tabletu. Producent chwali się, że system ten potrafi zbić temperaturę nawet o 5°C podczas intensywnych rozgrywek. Gracze powinni być również zadowoleni z obecności aż 4 głośników.

Wewnątrz urządzenia znalazł się akumulator o pojemności 10000 mAh, który naładujemy przewodowo z mocą 80 W. Zaledwie 55 minut – tyle ma trwać pełne naładowanie ogniwa w nowym modelu chińskiego producenta. Tablet ma pracować pod kontrolą nakładki Red Magic OS 8.

(źródło: Nubia)

Przedni aparat to matryca 16 Mpix. Z tyłu znalazł się pojedynczy obiektyw z matrycą 13 Mpix. Nowy model ze stajni Red Magic skierowany jest przede wszystkim dla mobilnych graczy, stąd możliwości fotograficzne nie są priorytetem.

Data premiery i cena

Data globalnej premiery nie została jeszcze ogłoszenia. Na ten moment można jedynie spekulować – na oficjalne informacje trzeba jeszcze poczekać. W Chinach natomiast, przedsprzedaż już ruszyła. Z kolei regularna sprzedaż w tej części świata rozpocznie się 11 lipca. Do oddzielnego zakupu dostępny będzie również specjalny rysik oraz inteligentna magnetyczna klawiatura. Ceny prezentują się następująco: