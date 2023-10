Lenovo Legion Go można już zamawiać w Polsce

Na rynku handheldów robi się coraz tłoczniej, bo kolejni producenci decydują się wprowadzić do sprzedaży swoje propozycje, licząc, że to właśnie ich sprzęt kupią gracze. Jeśli zainteresowała Was konsola Lenovo Legion Go, to mamy dla Was dobrą wiadomość – już możecie ją kupić w Polsce!

Konsola Lenovo Legion Go dostępna w Polsce. Ile kosztuje?

Konsola Lenovo Legion Go została oficjalnie zaprezentowana podczas targów IFA 2023 w Berlinie, 1 września 2023 roku. Wówczas producent poinformował, że jej sprzedaż w Europie wystartuje 31 października 2023 roku, a cena będzie zaczynała się od 799 euro, co obecnie jest równowartością ~3655 złotych. Jaka jest cena w Polsce? W sklepie x-kom, który rozpoczął przyjmowanie zamówień przedsprzedażowych, trzeba zapłacić za nią 3799 złotych, zatem nie mamy tutaj do czynienia z dużą „przebitką”.

Sklep zastrzega jednak, że jedna osoba może kupić maksymalnie dwie sztuki tej konsoli, ponieważ jej dostępność jest ograniczona. Jest też jeszcze jedna istotna wiadomość. Jak zostało wspomniane, sprzedaż w Europie ma wystartować 31 października, lecz sklep x-kom podaje na swojej stronie, że premiera zaplanowana jest dopiero na 14 listopada 2023 roku, zatem osoby, które złożą zamówienie przedsprzedażowe, będą musiały zaczekać blisko sześć tygodni na dostawę.

O ile aktualny harmonogram nie przestanie być aktualny – sklep x-kom wspomina bowiem też, że data premiery może ulec zmianie. W przeszłości cierpliwość graczy niejednokrotnie była wystawiana na próbę, jednak miejmy nadzieję, że tak się nie stanie w tym przypadku.

Co oferuje konsola Lenovo Legion Go? (specyfikacja)

W cenie 3799 złotych sprzedawana jest konsola w wersji z procesorem AMD Ryzen Z1 Extreme, 16 GB LPDDR5X RAM 7500 MHz i dyskiem PCIe 4.0 NVMe M.2 2242 o pojemności 512 GB. W momencie premiery producent zapowiedział też modele z 256 GB i 1 TB, zatem jest to „środkowy” wariant. Pamięć masową można rozszerzyć kartą microSD o pojemności do 2 TB. Temperatury ma natomiast utrzymać w ryzach wentylator z 79 łopatkami z ciekłokrystalicznego polimeru.

Ponadto Lenovo Legion Go odda do Waszej dyspozycji 8,8-calowy wyświetlacz IPS o rozdzielczości 2560×1600 pikseli i jasności 500 nitów, moduły łączności Bluetooth 5.2 i WiFi 6, a także dwa porty USB-C (USB 3.2 Gen 2), dwa mikrofony, podwójne głośniki o mocy 2 W i 3,5 mm złącze audio. Konsolę zasili natomiast akumulator o pojemności 49,2 Wh, który wspiera szybkie ładowanie (do 70% w <30 minut). Po podłączeniu zasilacza w trakcie rozgrywki akumulator nie będzie ładowany, tylko zasili bezpośrednio urządzenie.

źródło: Lenovo

Jeśli chcecie zobaczyć Lenovo Legion Go „w akcji”, obejrzyjcie oficjalny film promocyjny – widać na nim też, jak duża jest to konsola (bez kontrolerów ma wymiary 210x131x20 mm, a z kontrolerami 299x131x41 mm). Warto również wiedzieć, że producent dorzuca do niej w zestawie 3-miesięczny dostęp do Xbox Game Pass Ultimate (standardowa cena to 62,99 złotych za miesiąc).