Jesteś kierowcą? Uważaj na to oszustwo, bo możesz łatwo stracić pieniądze

Nieustannie trzeba mieć się na baczności, ponieważ oszuści nie przepuszczają żadnej okazji, dzięki której mogą przejąć Wasze pieniądze. W tym przypadku bardzo łatwo paść ofiarą przestępców – nawet osoby, które uważają się za ostrożne.

Na kierowców czyha oszustwo, przez które można szybko stracić pieniądze

Pomimo wielu apeli i ostrzeżeń mieszkańcy Polski regularnie padają ofiarami oszustw „na wnuczka”, „na policjanta” czy „na pracownika banku”. To właśnie o nich słyszy się najczęściej, lecz oszuści stosują mnóstwo innych sposobów, dzięki którym skutecznie udaje im się ukraść pieniądze. Niektóre oszustwa są przygotowane tak skrupulatnie, że nawet bardzo ostrożna osoba może się dać złapać w sidła.

Właśnie z tego typu oszustwem mamy do czynienia w tym przypadku. CERT Polska opublikowało na swoim oficjalnym profilu w serwisie X (dawn. Twitter) ostrzeżenie o kolejnym sposobie na wyciągnięcie pieniędzy – tym razem na celownik wzięci zostali kierowcy. Za szybami samochodów przestępcy umieszczają bowiem zostawione niby przez Straż Miejską „Powiadomienia o naruszeniu”, którego rzekomo dopuścił się właściciel samochodu.

Na kartce nie ma informacji, o jakie „naruszenie” chodzi – znajduje się na niej natomiast kod QR, po zeskanowaniu którego można zobaczyć szczegóły. Jako że człowiek to z natury ciekawa istota, szczególnie w takiej sytuacji, wiele osób może zdecydować się zeskanować kod QR. Co więcej, dodatkowo może nakłonić do tego informacja, że jeśli kierowca zapłaci mandat w ciągu 24 godzin, otrzyma zniżkę w wysokości aż 50%.

źródło: CERT Polska

Po zeskanowaniu kodu QR z kartki następuje przeniesienie na stronę, za pośrednictwem której można rzekomo zapłacić mandat z wykorzystaniem różnych metod płatności. Jeśli ktoś jednak skorzysta z którejś z nich, straci pieniądze, ponieważ podając dane karty płatniczej lub dane do logowania do bankowości internetowej umożliwi przestępcom przejęcie pieniędzy z konta bankowego.

Czasami cyberprzestępców spotkacie też na ulicy.



‼ Razem z @CBZCgovPL ostrzegamy przed kampanią z wykorzystaniem QR kodów.



🚗Za szybami samochodów znajdują się nieprawdziwe powiadomienia o nieprawidłowym parkowaniu wystawione rzekomo przez Straż Miejską. pic.twitter.com/I6E9KEeuaZ — CERT Polska (@CERT_Polska) October 5, 2023

Trzeba przyznać, że to oszustwo zostało bardzo dobrze przygotowane. Osoby, które nigdy nie otrzymały żadnego mandatu, jak najbardziej mogą się na nie nabrać, choć już karani także, w końcu mogą pomyśleć, że Straż Miejska idzie z duchem czasu i ułatwia zapłacenie kary. Poczucie strachu, które naturalnie pojawi się w takiej sytuacji, może pchnąć do działania i uśpić czujność nawet ostrożnych na co dzień osób.

Osoby, które dały się oszukać różnymi sposobami, nierzadko przyznają, że słyszały o sposobach działania oszustów, a mimo to też dały się okraść i straciły pieniądze. Wspólnym mianownikiem jest we wszystkich przypadkach strach – on naprawdę skutecznie „wyłącza mechanizmy obronne” i skłania do działania, którego raczej nie podjęłoby się w bezstresowej sytuacji.

Przestępcy nie po raz pierwszy kradną pieniądze kierowców

Kierowcy są „łakomym kąskiem” dla przestępców, bo opisana powyżej metoda to już kolejne oszustwo, które ma na celu ukraść ich pieniądze. Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości w lipcu 2023 roku w Krakowie złapało grupę osób, które w Krakowie umieszczały na parkometrach fałszywe kody QR – gdy kierowca go zeskanował, będąc przekonanym, że w ten sposób płaci za postój, w rzeczywistości przekazywał dane swojej karty płatniczej oszustom, dzięki czemu mogli oni przejąć jego pieniądze.