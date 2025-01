Tanie słuchawki Huawei FreeBuds SE 3 od dziś dostępne w Polsce. Sprawdź, gdzie je kupisz

Po niespełna miesiącu od premiery w Chinach słuchawki Huawei FreeBuds SE 3 trafiły do sprzedaży w Polsce. Ich cena jest przystępna.

Huawei FreeBuds SE 3 – specyfikacja słuchawek

Niewątpliwie największą zaletą, która jednocześnie jest koronnym argumentem przemawiającym za zakupem tych słuchawek, jest bardzo długi czas pracy. Na pojedynczym ładowaniu ma on wynosić do 9 godzin, natomiast w połączeniu z etui ładującym nawet 42 godziny. To nieczęsto spotykana wartość w tym segmencie.

Ponadto producent – już bez zaskoczenia – zaimplementował wsparcie dla technologii szybkiego ładowania, dzięki której 10-minutowe ładowanie zapewni zapas energii, wystarczający na aż 3 godziny odtwarzania. Naładowanie etui do 100% potrwa zaś 110 minut, a słuchawek około 60 minut.

Bardzo długi czas pracy to jednak nie jedyna zaleta tych słuchawek. Wśród nich można jeszcze wymienić łączność Bluetooth 5.4, odporność na kurz i wodę zgodną z klasą IP54 oraz wagę 3,8 grama (tyle waży każda słuchawka). Producent informuje, że dokonał analizy ponad 10 tysięcy kanałów słuchowych, aby zaprojektować optymalny kształt słuchawek.

Odnośnie dźwięku firma deklaruje jedynie, że Huawei FreeBuds SE 3 szczegółowo odtwarzają Twoje ulubione dźwięki, wykorzystując konstrukcję akustyczną z zaawansowanymi przetwornikami, co jasno wskazuje, że nie jest to produkt dla wymagających użytkowników. Szczególnie że nie oferuje aktywnej redukcji hałasu (ANC), choć brak ten uzasadnia niska cena.

Słuchawki Huawei FreeBuds SE 3 – polska cena jest niska

Sugerowana cena nowych słuchawek chińskiego producenta została ustalona na 199 złotych. Dokładnie tyle samo kosztowały na start słuchawki Huawei FreeBuds SE 2, które są cięższe (po 4 gramy) i mają Bluetooth 5.3, a ich łączny czas pracy z wykorzystaniem etui ładującym sięga maksymalnie 40 godzin.

Będzie można je kupić zarówno w sklepie huawei.pl i strefie marki na platformie Allegro, jak i u partnerów handlowych producenta – sieciach Media Expert, RTV Euro AGD, Media Markt, x-kom i Komputronik oraz w sieci Play.

Osoby, które kupią słuchawki Huawei FreeBuds SE 3 w sklepie internetowym producenta, otrzymają w prezencie usługę wsparcia na wypadek zgubienia słuchawki. W jej ramach będą mogli dokupić jedną słuchawkę taniej o 50%.