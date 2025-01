Lenovo prezentuje Chromebook klasy premium. Z dotykowym ekranem

Lenovo Chromebook Plus 2-in-1 (14″, 10) to Chromebook klasy premium, wyposażony w niezłe podzespoły, zamknięte w smukłej obudowie. Zapowiada się na niezły komputer przenośny dla studenta (i nie tylko), a wśród jego zalet znajduje się dotykowy wyświetlacz.

Laptop Lenovo Chromebook Plus 2-in-1 (14″, 10) zaprezentowany

Lenovo Chromebook Plus 2-in-1 (14″, 10) to najnowszy laptop wyposażony przez chińskiego producenta w system ChromeOS. Użytkownicy mogą oczekiwać całkiem płynnego działania, szczególnie że przenośny komputer ma na pokładzie procesor Intel Core 7 lub 5 oraz nawet 16 GB pamięci typu LPDDR5X. Na pliki natomiast czeka eMMC o pojemności 128 GB albo dysk SSD o pojemności 256 lub 512 GB.

Chromebooki to dobre laptopy na studia, ale też do codziennych zastosowań domowych. Z tego tutaj bez przeszkód można korzystać poza mieszkaniem dzięki akumulatorowi, mającemu zapewniać ponad 11 godzin działania między jednym ładowaniem a kolejnym. O bezpieczeństwo zadbać pozwala natomiast skaner linii papilarnych.

Lenovo Chromebook Plus 2-in-1- (14, 10) / fot. Lenovo

Jednym z dużych atutów, jakimi może pochwalić się laptop Lenovo Chromebook Plus 2-in-1 (14″, 10), jest jego wyświetlacz. To 14-calowy panel typu IPS o rozdzielczości 1920×1200 pikseli i jasności sięgającej 300 nitów. Co warte podkreślenia, jest pokryty szkłem Gorilla Glass 3 i obsługuje dotyk.

W połączeniu z 360-stopniowym zawiasem użytkownik otrzyma sprzęt, z którego można też korzystać jak z tabletu. Nie powinien to być problem, bo laptop waży niespełna 1,5 kg i ma jedynie 17,7 mm grubości.

Lenovo Chromebook Plus 2-in-1- (14, 10) / fot. Lenovo

Co poza tym ma do zaoferowania ten model? Ano między innymi duży touchpad, odporną na zalanie i podświetlaną klawiaturę, głośniki stereo oraz szerokie opcje łączności. Do dyspozycji użytkowników oddano dwa porty USB typu C, dwa porty USB typu A, gniazdo HDMI, złącze mini jack oraz dwa moduły bezprzewodowe: Bluetooth 5.3 i Wi-Fi 7.

Laptop premium w przystępnej cenie?

Chromebooki są zwykle wyraźnie tańsze od laptopów z Windows 11 o podobnej specyfikacji. Dlatego, choć Lenovo Chromebook Plus 2-in-1 (14″, 10) najpewniej nie będzie należeć do najtańszych modeli, to i tak spodziewamy się, że będzie przystępny cenowo. Szczegóły jednak pozostają nieznane.

Jeśli jednak preferujesz Okienka, to przypominam, że podczas zakończonych niedawno targów CES 2025 firma Lenovo pokazała mnóstwo nowych laptopów, na czele z modelem ThinkBook Plus Gen 6 Rollable wyposażonym w rozwijany wyświetlacz.