HMD pracuje nad swoimi pierwszymi słuchawkami TWS. Na uwagę zasługuje jednak etui

Fiński producent postawił tym razem nie na smartfony, a na akcesorium audio. Choć o nowym urządzeniu HMD Ampd Buds nie wiadomo zbyt wiele, dokumentacja FCC ujawniła kilka szczegółów. Największą ciekawostką tego sprzętu jest etui ładujące. Co takiego otrzymało?

Pierwsze słuchawki douszne HMD – co o nich wiadomo?

HMD to fiński producent smartfonów oraz właściciel praw do znaku towarowego Nokia. Przedsiębiorstwo rozwija się i zaczyna proponować produkty inne niż tylko smartfony. Jednym z przykładów jest niedawno zaprezentowany niewielki sprzęt o nazwie HMD OffGrid, który zapewni smartfonom połączenie z siecią satelitarną i umożliwi kontakt nawet wtedy, gdy użytkownik znajdzie się poza zasięgiem sieci naziemnych. Wkrótce do grona urządzeń tej marki mogą też dołączyć interesujące słuchawki.

Słuchawki HMD Ampd Buds (źródło: FCC via Gizmochina)

W amerykańskiej dokumentacji FCC znalazły się słuchawki douszne TWS o nazwie HMD Ampd Buds. Na pierwszy rzut oka konstrukcja „pchełek” może wydawać się mało wytrzymała – można odnieść wrażenie, że element łączący łatwo będzie się przełamywać. Każda ze słuchawek została wyposażona w akumulator o pojemności 35 mAh, co ma wystarczyć na około 5 godzin słuchania muzyki.

Urządzenie będzie produkowane w trzech wersjach kolorystycznych – czarnej, niebieskiej i różowej. Barwy te są podobne do tych oferowanych w ramach serii smartfonów HMD Skyline. Nowe akcesorium, które prawdopodobnie zostanie zaprezentowane podczas tegorocznego MWC w Barcelonie, to nie tylko zwyczajne słuchawki dopasowane kolorystyką do produktów tej marki.

Na szczególną uwagę zasługuje etui o wymiarach około 70×80 milimetrów, którego forma najpewniej została zainspirowana kształtem smartfonów Nokia Lumia. Niestety w dokumentacji FCC nie wspomniano o pojemności akumulatora zainstalowanego w etui ładującym.

HMD Ampd Buds – czym wyróżnia się ich etui?

Etui HMD Amped Buds to nie tylko nudny pojemnik na słuchawki z funkcją ładowania. Zgrabna skrzyneczka została wyposażona w magnes, dzięki któremu można ją podłączyć do plecków smartfona obsługującego ładowanie bezprzewodowe z magnesami.

W przypadku smartfonów z Androidem jedynie HMD Skyline ma wbudowane magnesy – do urządzeń innych marek (np. Samsung, Oppo i OnePlus) trzeba dokupić odpowiednie etui, aby skorzystać z tej funkcjonalności. Etui powinno być też kompatybilne z technologią MagSafe Apple.

Słuchawki HMD Ampd Buds (źródło: FCC via Gizmochina)

HMD Amped Buds nie będą więc zwyczajnymi słuchawkami dopasowanymi wizualnie do produktów fińskiego producenta. To dowód marki na dążenie do nowoczesnych rozwiązań, na które czekają użytkownicy.