Masz drona? Możliwe, że będziesz musiał go ubezpieczyć

Na ostatnim posiedzeniu sejm zaakceptował poprawki do nowelizacja prawa lotniczego, a przepisy czekają na podpis prezydenta. Co to oznacza dla posiadaczy dronów? Możliwą konieczność wykupienia obowiązkowego ubezpieczenia.

Obowiązkowe ubezpieczenie dla dronów

Dotychczas obowiązywał „prosty” podział dronów. Loty były dzielone na rekreacyjne, sportowe i komercyjne. Zamiast tego wkrótce zastąpione będą przez otwarte, szczególne i certyfikowane. Kategoria otwarta będzie dla lotów o najniższym ryzyku, wykonywanych w warunkach widzialności wzrokowej. Z kolei druga kategoria będzie wymagała pozwolenia od prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Ostatnia z nich zaś będzie dostępna jedynie podczas korzystania z systemu BSP.

To jednak nie są najważniejsze zmiany, gdyż kluczową jest wprowadzenie obowiązkowego ubezpieczenia dla dronów, tzw. OC. Będą one dla operatorów dronów o masie od 0,25 do 20 kilogramów. Powód? Zabezpieczenie przed ewentualnymi szkodami, czyli tak samo jak w przypadku samochodów osobowych. Co ciekawe, warto również podkreślić, że osoby z zakazem prowadzenia pojazdów mechanicznych nie będą mogły posługiwać się dokumentami dla pilotów BSP.

Kiedy przepisy wejdą w życie?

Przepisy na tem moment czekają jeszcze na podpis Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Ten bowiem musi ratyfikować nowelizacje zaakceptowane przez sejm i ma na to 21 dni. Warto podkreślić, że zmian jest trochę więcej, gdyż funkcjonariusze służb specjalnych, policji, czy straży granicznej będą mogli zniszczyć takiego drona w przypadku sytuacji zagrażającej życiu, zdrowiu lub bezpieczeństwu budynków.

Ciekawą zmianą jest również to, że Polska Agencja Żeglugi Powietrznej będzie mogła wyznaczać strefy geograficzne, gdzie latanie dronem będzie ograniczone lub zakazane. To również ma na celu zwiększenia bezpieczeństwa państwa, a w niektórych przypadkach ochrony środowiska naturalnego. Tak obecnie jest w parkach narodowych, np. w Tatrzańskim Paru Narodowym.

Ubezpieczenie OC dla pilota drona można wykupić już od 70 złotych, ale ceny sięgają nawet 1200 złotych. Wszystko zależy od wariantu, a także rodzaju pilotowanego drona, czyli podobnie jak w przypadku samochodów osobowych.