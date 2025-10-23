Aplikacja Allegro ułatwi zakupy. Dzisiaj to dramat

Allegro ogłosiło wdrożenie zmian w aplikacji na urządzenia mobilne. W założeniach mają one sprawić, że zakupy będą szybsze i wygodniejsze.

Allegro odświeża aplikację. Co się zmieni?

Najpopularniejsza polska platforma zakupowa zdecydowała się odświeżyć wygląd strony głównej aplikacji na smartfony. Przy okazji postanowiono też wprowadzić nowe elementy. Serwis jest przekonany, że dzięki tym zmianom użytkownicy łatwiej znajdą to, czego szukają oraz szybciej zrobią zakupy.

Ma to być możliwe, ponieważ użytkownicy już z poziomu strony głównej będą mogli dodać widoczny na niej produkt zarówno do ulubionych, jak i koszyka. Ta z pozoru niewielka zmiana skróci ścieżkę zakupową i sprawi, że klienci szybciej skompletują koszyk i sfinalizują zakup.

Równocześnie aplikacja Allegro pokaże kampanie i reklamy w nowy sposób. Dzięki temu, według platformy, użytkownicy zyskają szybki dostęp do najbardziej atrakcyjnych, ograniczonych czasowo ofert w ramach kampanii promocyjnych. Mowa tu na przykład o cyklicznych Allegro Days.

źródło: Allegro

Jeszcze jedną, zapowiedzianą zmianą, jest umieszczenie reklam wideo i karuzeli z logo marek. O ile reklamy w formie filmów nie wszystkim muszą się spodobać, ponieważ nie jest tajemnicą, jaki stosunek do reklam mają mieszkańcy Polski, o tyle karuzela z logo marek z pewnością pomoże szybciej dotrzeć do interesujących ofert, gdy ktoś akurat szuka produktu konkretnej marki lub chce przejrzeć właśnie jej ofertę.

Zakupy na Allegro przestały być dla mnie przyjemnością. Teraz są mordęgą

Allegro wciąż jest dla mnie jednym z pierwszych miejsc, których ofertę przeglądam, gdy szukam jakiegoś produktu albo chcę sprawdzić, czy mogę kupić tam coś taniej niż w sklepie stacjonarnym. Ostatnio zauważyłem jednak coś niepokojącego – co najmniej dwukrotnie zdarzyło mi się, że znalezienie najtańszej oferty było znacznie trudniejsze niż wcześniej. Odniosłem wrażenie, jakby Allegro chciało je ukryć.

Za pierwszym razem znalazłem ją, mam wrażenie, przypadkiem, przeklikując się niezliczoną ilość razy. Za drugim, mając wcześniejszą sytuację w pamięci, nie zdziwiło mnie to, ale postanowiłem zrobić „test”. Namierzyłem interesującą mnie, najtańszą ofertę i dodałem ją do ulubionych. Później ponownie wyszukałem ten produkt. Pomimo poszukiwań i przeklikiwania się przez różne strony i zakładki w wyszukiwarce oraz wynikach wyszukiwania – nie znalazłem go.

Nie wiem, czy to celowe działanie, mające na celu zmuszenie użytkownika do wydania większej kwoty, czy wadliwe działanie wyszukiwarki, jednak moje zaufanie do Allegro zostało nadszarpnięte, ponieważ nie był to jednostkowy przypadek. Teraz, szukając najlepszej – najtańszej oferty, wcale nie mam pewności, że faktycznie taka ona jest.