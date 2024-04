Latasz dronem? Czym prędzej pobierz tę aplikację!

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej uruchomiła aplikację DroneTower. Od 15 kwietnia 2024 roku jest to oficjalny system teleinformatyczny, z którego powinny korzystać osoby chcące zgłosić zamiar wykonania lotu dronem.

Aplikacja DroneTower już działa. W niej zgłosisz lot

Aplikacja DroneTower służy do zgłaszania zamiaru wykonania lotu przez operatora lub pilota bezzałogowca. Zastępuje tym samym dotychczasowe rozwiązanie (znajdujące się pod adresem checkin.pansa.pl).

Przypominam, że zgodnie z obowiązującymi przepisami, każdy lot powinien być zgłoszony poprzez wykonanie tzw. check-inu (i do tego właśnie służy to nowe oprogramowanie). Dotyczy to urządzeń wyposażonych w kamerę / o wadze powyżej 250 gramów.

Poza tą podstawową funkcjonalnością aplikacja umożliwia również:

prowadzenie komunikacji z kontrolerem ruchu lotniczego,

informowanie o sytuacjach awaryjnych,

przeglądanie informacji o innych lotach wykonywanych w okolicy,

sprawdzanie warunków lotu w danej lokalizacji.

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej twierdzi, że aplikacja jest intuicyjna i komfortowa w obsłudze, a równocześnie stanowi kompletne źródło informacji na temat lotów bezzałogowych. Do korzystania z niej konieczne jest jednak posiadanie konta w systemie PansaUTM (którego jest bowiem częścią).

screeny: Google Play

Dziś drony są obecne w całym naszym życiu: w rolnictwie, budownictwie, kolejnictwie. Dzisiaj stanowi[ą] o naszym bezpieczeństwie, o informacjach, o szybkim przepływie tych informacji i ich dokładności. […] Uruchomienie tej aplikacji było koniecznością i bardzo nam zależało, żeby to był produkt nasz, własny, polski, kontrolowany przez Polską Agencję Żeglugi Powietrznej. Dariusz Klimczak, minister infrastruktury

Kolejne funkcje są już w drodze

Cieszymy się, że na nadchodzący sezon dronowy, użytkownicy BSP [bezzałogowych statków powietrznych – przyp. red.] zyskali nowe narzędzie – aplikację mobilną DroneTower, która pozwoli im […] wypełniać swój obowiązek zgłaszania zamiaru wykonania lotu dronem. […] W planach na najbliższe miesiące mamy dalszy rozwój i wprowadzenie kolejnych funkcjonalności w aplikacji DroneTower. Chcemy zrobić to wspólnie ze środowiskiem dronowym. Maciej Włodarczyk, kierownik Ośrodka Bezzałogowych Statków Powietrznych w PAŻP

Najbliższe plany zakładają wprowadzenie dokładnych informacji pogodowych do aplikacji, a także zintegrowanie jej z innymi usługami elektronicznymi realizowanymi przez Polską Agencję Żeglugi Powietrznej we współpracy z Urzędem Lotnictwa Cywilnego oraz Ministerstwem Infrastruktury.

Pobierz aplikację

Aplikację DroneTower można pobrać na urządzenia z Androidem (ze sklepu Google Play) oraz sprzęt Apple (poprzez App Store).