Laptopy są w Polsce bardzo popularne. Co z komputerami stacjonarnymi?

Najnowsze badanie Krajowego Instytutu Mediów pokazuje, że laptopy są w naszym kraju bardzo popularne. W prawie 62% gospodarstw domowych w Polsce jest co najmniej jedno takie urządzenie. Dużo mniejszy odsetek Polaków posiada w domu komputer stacjonarny. Jak wygląda to u Was – z czego korzystacie częściej?

Laptopowy zawrót głowy

Zgodnie z badaniami Krajowego Instytutów Mediów, odsetek gospodarstw domowych w Polsce, w których znajduje się przynajmniej jeden laptop, wynosi dokładnie 61,8%. Badanie zostało przeprowadzone w okresie od stycznia do czerwca 2022 roku i objęło ono ogólnopolską, losową próbę 8474 gospodarstw domowych i 19611 osób w wieku 4 lat i więcej.

Jednym z wniosków, płynących z raportu KIM, jest fakt, że zdecydowanie częściej w przenośne komputery wyposażane są gospodarstwa domowe, w których mieszkają dzieci do 15. roku życia – ten odsetek wynosi w nich 88,1%. W domach, gdzie nie ma dzieci, wynik jest znacznie niższy i wynosi 52,3%. Jeszcze niższy odsetek wykazały badania w gospodarstwach domowych, gdzie nie ma dzieci i przynajmniej jedna osoba ma powyżej 60 lat – tam wyniósł on zaledwie 33,7%.

Zastanawialiście się kiedyś, czy komputery przenośne cieszą się większą popularnością w mieście czy na wsi? Wyniki badania Krajowego Instytutu mediów wskazują, że ta popularność jest niemal identyczna i wynosi odpowiednio: 61,3% na wsi oraz 61,9% w mieście. Wyższy odsetek gospodarstw domowych, w których znalazł się laptop, mamy w dużych miastach, powyżej 200000 mieszkańców (66,3%).

źródło: KIM

Na to, czy w domu znajduje się przenośny komputer, ma wpływ również sytuacja materialna jego mieszkańców. Wśród gospodarstw domowych, które oceniają swoją sytuację materialną jako dobrą, odsetek gospodarstw, w których są laptopy, wynosi 86,8%. Z kolei wśród domostw, które oceniają swoją sytuację jako średnią, odsetek ten wynosi 62,1%, a wśród tych ze złą sytuacją materialną 37,3%.

Badanie KIM wykazało również ciekawą zależność – im więcej osób zamieszkuje gospodarstwo domowe, tym większa szansa, że znajduje się w nim laptop. W 1-osobowych gospodarstwach odsetek posiadających laptopy wynosi 35,2%, w 2-osobowych to już 55,6%, w 3-osobowych 80,4%, a w gospodarstwach domowych, zamieszkiwanych przez 4 lub więcej osób, to aż 85,5%.

W 5% polskich gospodarstw domowych znajdują się trzy laptopy, dwa takie urządzenia znajdziemy w 12,9% domów, a jeden komputer znajduje się w 43,8% gospodarstw domowych w naszym kraju.

Co z komputerami stacjonarnymi?

Po wyżej przedstawionych wynikach badań jasno widać, że przenośne komputery są w naszym kraju bardzo popularne. Jak wygląda sytuacja z komputerami stacjonarnymi?

Niedawno Krajowy Instytut Mediów opublikował wyniki podobnego badania, jednak dotyczącego komputerów stacjonarnych. Wynika z nich, że odsetek gospodarstw domowych w Polsce, w których znajduje się przynajmniej jeden komputer stacjonarny, wynosi zaledwie 15,9%. Szczerze mówiąc, spodziewałem się dużo wyższego wyniku.

Z tego badania wynika też między innymi, że komputery stacjonarne są bardziej popularne na wsi (18,3%) niż w mieście (14,8%) oraz że dwa lub więcej klasycznych pecetów znajdziemy w zaledwie 0,7% polskich gospodarstw domowych.

Jak wygląda to u Was? Z czego korzystacie częściej – laptopa czy komputera stacjonarnego?