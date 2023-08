Wiemy już, jakie laptopy otrzymają od rządu czwartoklasiści

Resort cyfryzacji podjął decyzję w sprawie laptopów dla uczniów klas czwartych. W ramach nowego rządowego programu wybrano dostawców sprzętu dla 8 z 73 regionów, które były objęte przetargiem. Co ciekawe, uczniowie z różnych regionów będą mogli cieszyć się odmiennymi modelami laptopów.

Laptop dla czwartoklasisty – projekt, który od początku robi niezłe zamieszanie

W styczniu tego roku pojawiła się informacja o tym, że uczniowie, rozpoczynający w roku szkolnym 2023/2024 naukę w czwartej klasie szkoły podstawowej, otrzymają za darmo laptopy w ramach nowego rządowego programu. Już wtedy zrobiło się spore zamieszanie, ponieważ nie było wiadomo, czy na taki sprzęt będą mogli liczyć także uczniowie szkół niepublicznych, jednak jakiś czas później resort przekazał, że program obejmie także ich.

Komputery zostaną przekazane uczniom na własność. Co prawda mają być one „zabezpieczone” przed sprzedażą wygrawerowanym na obudowanie orłem, jednak trzeba przyznać, że taki gadżet na obudowie wielu osobom na pewno nie będzie przeszkadzał. Nie zapowiedziano do tej pory żadnego innego skutecznego mechanizmu, który miały zapobiec sprzedaży takich urządzeń.

W kwietniu dowiedzieliśmy się, że przygotowana przez resort ustawa daje możliwość przekazania nauczycielom bonów o wartości 2500 złotych brutto na zakup laptopa. Pojawiła się także informacja, o tym, że aż 14 firm złożyło ofertę na dostarczenie laptopów dla uczniów. Wówczas Minister Janusz Cieszyński informował, że najkorzystniejsza z nich należała do x-kom. Był to ASUS ExpertBook B1502CBA, którego cena za egzemplarz została ustalona na 2952 złotych brutto. Teraz okazuje się jednak, że to nie ten model trafi do czwartoklasistów.

źródło: ASUS

To takie modele trafią do uczniów

Resort cyfryzacji poinformował, że wyłonił dostawców laptopów dla czwartoklasistów w 8 z 73 regionów, na które podzielony był przetarg. Do znajdujących się w nich szkół trafi 44909 laptopów o wartości ponad 132 milionów złotych. Minister cyfryzacji, wyjaśnił, że firmy mają teraz maksymalnie 40 dni na dostarczenie komputerów do placówek edukacyjnych.

Wybór dostawców był oparty na ofercie z najniższą ceną, która wahała się od 2939,70 złotych do 2950,77 złotych. Rząd przeznaczy na zakup laptopów dla czwartoklasistów ponad miliard złotych, a komputery trafią do wszystkich uczniów klas czwartych w Polsce. Póki co dowiedzieliśmy się, jakie urządzenia otrzymają dzieci z 8 regionów.

Co ciekawe, w różnych regionach pojawią się różne modele. Ich lista prezentuje się następująco:

sandomiersko-jędrzejowski – HP ProBook 440 G9,

siedlecki – Dell Latitude 3540,

suwalski – Dell Latitude 3540,

bydgosko-toruński – Acer TravelMate P2 TMP215-54,

chełmsko-zamojski – HP ProBook 440 G9,

radomski – Dell Latitude 3540,

miasto Łódź – Dell Latitude 3540,

warszawski-zachodni – Dell Latitude 3540.

Ministerstwo podkreśla, że „laptopy będą własnością uczniów, a właściwie ich rodziców. To oni będą decydować, w jakim zakresie dzieci będą z nich korzystać, choć oczywiście naszym głównym celem jest wprowadzenie nowych technologii na stałe do edukacji dzieci i młodzieży”. Przekazanie urządzeń ma odbywać się na podstawie umowy zawartej pomiędzy gminą lub szkołą a rodzicem czwartoklasisty.