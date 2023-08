Android to nie taki „wolny” system. Smartfonów ASUS już nie zrootujesz

Kiedyś zwykło się mówić, że jeśli chcesz mieć kontrolę nas swoim smartfonem, to powinieneś wybrać urządzenie z Androidem, bo tylko ten system oferuje pełną wolność. Cóż, to już raczej nieaktualne.

ASUS blokuje odblokowywanie

Rootowanie systemu na smartfonach z Androidem jeszcze kilka lat temu było obowiązkową procedurą dla tak zwanych power userów. Otwierało to pełną dowolność modyfikacji oprogramowania, włączania ukrytych funkcji, wgrywania własnych wersji OS-a i tak dalej.

Dziś mało kto się już tym zajmuje. Choć niemalże każdy producent smartfonów rozwija własne nakładki systemowe, zwykle nie są one na tyle irytujące czy obciążające podzespoły, by pojawiała się konieczność instalowania Androida „na czysto”. W niektórych wypadkach jest to wręcz niewykonalne.

Na przykład ASUS najwyraźniej zdecydował o odebraniu możliwości odblokowania bootloadera na swoich telefonach. Rootowanie jest już ponoć niemożliwe na urządzeniach Zenfone 9 oraz Zenfone 10. Taki wniosek płynie z korespondencji jednego z użytkowników Zenfone’a 9, który poprosił dział wsparcia technicznego ASUSA o wskazówki dotyczące odblokowania telefonu. Przedstawiciel firmy stwierdził, że nie jest to już możliwe w kontekście wykorzystywanego modelu i nie będzie także w wypadku Zenfone’a 10.

Zmiana w podejściu do rootowania

Powyższe doniesienia są o tyle ciekawe, że swego czasu ASUS udostępniał specjalne narzędzie do odblokowywania booltloadera w smartfonach własnej produkcji. Mało tego: firma zapowiedziała, że program ten zostanie zaktualizowany tak, by możliwe było przeprowadzenie rootowania Zenfone 10. Odpowiednia wersja miała pojawić się jeszcze przed końcem roku.

W opozycji do dość zdecydowanego wspomnianego komunikatu osoby z pomocy technicznej są wypowiedzi programistów ASUSA na Telegramie. Według nich, wszystko ma zostać „po staremu”: narzędzie do rootowania ma być zaktualizowane i oddane użytkownikom w ciągu kilku miesięcy.

Cóż, jeśli z jakichś powodów oczekiwaliśmy na możliwość odblokowania bootloadera na swoim Zenfonie, to trzeba będzie poczekać, aż sytuacja się wyjaśni.

Jeśli pojawią się jakieś dodatkowe, oficjalne informacje, zaktualizujemy powyższy artykuł.