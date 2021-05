Huawei – jak Apple – ma już swój pierwszy laptop z procesorem ARM

Laptopy z procesorami na architekturze ARM nie są niczym nowym. Odpowiednie układy dostarczają zarówno Qualcomm, jak i MediaTek, ale dopiero pierwsze MacBooki z Apple M1 wywołały prawdziwe poruszenie na rynku. Huawei również wprowadzi na rynek podobną konstrukcję, choć – patrząc na obecną sytuację producenta – wydaje się to zaskakującym posunięciem.

Chiński gigant elektroniki użytkowej ma bardzo bogatą i mocną ofertę laptopów. Co więcej, nie ogranicza się ona jedynie do „zwykłych” użytkowników – w sierpniu 2020 roku producent zaprezentował nową linię urządzeń, skierowanych do klientów biznesowych. Przy okazji warto również wspomnieć, że pod koniec ubiegłego roku włączył do swojego portfolio także pierwszy komputer stacjonarny – MateStation B515 z procesorami AMD Ryzen.

Huawei Qingyun L410 – pierwszy laptop marki z procesorem na architekturze ARM

Pierwsze doniesienia o laptopie tej marki z procesorem ARM pojawiły się już pod koniec 2020 roku, ale przeszły bez większego echa. Kilka miesięcy później okazuje się jednak, że nie były to plotki wyssane z palca, ponieważ w chińskim sklepie JD.com pojawił się Huawei Qingyun L410.

Prawdopodobnie największa platforma e-commerce w Chinach trochę się pospieszyła, bowiem laptop nie został jeszcze oficjalnie zaprezentowany przez producenta. Teraz jest to jednak tylko kwestią czasu.

Laptop Huawei Qingyun L410 z procesorem HiSilicon Kirin 990 (źródło: JD.com)

JD.com podaje, że na pokładzie laptopa Huawei Qingyun L410 znajduje się procesor HiSilicon Kirin 990. To dość zaskakujące, ponieważ wydawało się, że producent ma bardzo ograniczone zapasy swoich autorskich układów, a przez nałożone przez Stany Zjednoczone sankcje nie może produkować kolejnych. Wygląda jednak na to, że firma ma ich wystarczająco dużo, aby „obdzielić” nimi także ten sprzęt.

Oprócz procesora HiSilicon Kirin 990 na architekturze ARM, w laptopie Huawei Qingyun L410 umieszczono też m.in. 14-calowy wyświetlacz o rozdzielczości 2K i proporcjach 3:2 oraz system chłodzenia Shark Fin 2.0, a także 8 GB RAM i dysk SSD o pojemności 256 GB. Całość ma 15,9 mm grubości i waży 1,49 kg.

Co ciekawe, Huawei Qingyun L410 pracuje pod kontrolą systemu UOS (Unity Operating System, jedna z dystrybucji Linuxa), ale w przyszłości ma otrzymać aktualizację do HarmonyOS. W sprzedaży dostępne będą wersje zarówno z zainstalowanym systemem operacyjnym, jak i bez niego. Cena tej pierwszej została ustalona na 8944 juanów (równowartość ~5100 złotych), natomiast drugiej na 8181 juanów (~4670 złotych).

Na koniec trzeba jeszcze wspomnieć, że Huawei Qingyun L410 z procesorem HiSilicon Kirin 990 nie jest przeznaczony dla „zwykłych” użytkowników – laptop mogą kupić wyłącznie firmy i chińskie agencje rządowe.