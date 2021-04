Huawei zasypał nas nowościami! Band 6, Watch Fit Elegant Edition, Matebook X Pro, D 15, D 14 i tablet MatePad trafiają do Polski

Jeśli myśleliście, że po ostatnich nowościach wprowadzonych do Polski przez Huawei (Freebuds 4i czy Mesh WiFi), na kolejne urządzenia będziemy musieli długo czekać, to… już wiecie, że byliście w błędzie. Oto dziś bowiem firma zapowiedziała, że do naszego kraju trafiają kolejne sprzęty sygnowane logo Huawei. Są to: opaska Huawei Band 6, Watch Fit Elegant Edition, odświeżone laptopy: Matebook X Pro, Matebook D 15 i Matebook D 14, a także nowy tablet – Huawei MatePad.

Huawei Band 6 – opaska, mająca konkurować z Mi Band 6

Najnowszą opaską inteligentną, która dołącza do portfolio Huawei, jest Huawei Band 6. Jej wyświetlacz został wykonany w technologii AMOLED i ma przekątną 1,47 cala – a więc mniejszą niż Huawei Watch Fit (i, moim zdaniem, to bardzo dobrze!). Bateria ma pozwalać na około dwa tygodnie pracy, co moje testy potwierdzają – recenzja opaski już niebawem na łamach Tabletowo!

Co poza tym? Przede wszystkim całodobowy monitoring natlenienia krwi SpO2 – możemy też w aplikacji ustawić alarm, gdy poziom spadnie poniżej określonego poziomu. Do tego stały monitoring tętna, aktywności (96 trybów sportowych) i snu, a także ponad 100 tarcz do wyboru. Band 6 umożliwia także sterowanie aparatem telefonu, ale tylko wtedy, gdy podłączony jest do smartfona marki Huawei.

Huawei Band 6 trafia do sprzedaży już dziś w cenie wynoszącej 199 złotych – ta cena ma obowiązywać do 25 kwietnia. Jaka będzie później? 249 złotych.

Bardziej elegancki Watch Fit

Drugą z ubieralnych nowości Huawei jest Huawei Watch Fit Elegant Edition, ale na temat tego produktu nie będę się rozpisywać – to jest po prostu, jak sama nazwa wskazuje, bardziej elegancka wersja Watch Fita, którego już znamy.

Watch Fit Elegant Edition został wyceniony na 499 złotych, ale do 25 kwietnia będzie go można kupić za 449 złotych.

Nowe laptopy! Matebook X Pro 2021, Matebook D 15 i Matebook D 14

Matebook X Pro to moja ulubiona seria laptopów w ofercie Huawei. Swego czasu chciałam nawet kupić jeden z modeli, ale bardzo długo nie był dostępny w Polsce, więc… zdecydowałam się na sprzęt konkurencji. No dobrze, a co oferuje nowa wersja laptopa?

Pełną specyfikację znajdziecie na screenie, załączonym przeze mnie poniżej, natomiast już teraz warto wymienić 13,9-calowy ekran o rozdzielczości 3000×2000 pikseli i screen-to-body ratio na poziomie 91%, baterię o pojemności 56 Wh, 16 GB RAM czy waga wynosząca zaledwie 1,33 kg i grubość – 14,6 mm.





Matebook D 15 z kolei będzie dostępny w dwóch wersjach – z procesorem Intela 11. lub 10. generacji. Ten pierwszy będzie do kupienia za 3499 złotych (standardowa cena to 3999 złotych), natomiast drugi – za 3199 złotych (standardowo: 3699 złotych).

No i na koniec: nowy tablet! Huawei MatePad

Huawei MatePad został wyposażony w 10,4-calowy ekran o rozdzielczości 2000×1200 pikseli, ośmiordzeniowy procesor Kirin 820, 4 GB RAM i 64 lub 128 GB pamięci wewnętrznej. Bateria ma pojemność 7250 mAh, a za odtwarzanie dźwięku odpowiadają cztery głośniki Harman Kardon. Całość działa oczywiście pod kontrolą Androida, ale bez usług Google.

A jeśli chodzi o Huawei P50 w Polsce – na pewno nie będzie go w tym miesiącu w sprzedaży w Polsce. Tak żebyście przypadkiem na niego teraz nie czekali ;)