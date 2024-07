Huawei nie robi sprzętu dla graczy, ale to się może wkrótce zmienić

Cechą wspólną gigantów technologicznych jest rozbudowane portfolio produktów. Pod jedną marką możemy znaleźć komputery, routery, tablety czy słuchawki. Marka Huawei może wkrótce zacząć oferować urządzenia skierowane dla graczy. Od czego zacznie?

Huawei szykuje gamingowego laptopa?

ChinaJoy to targi skupione wokół gamingu, odbywające się w Chinach. Jak na każdym takim wydarzeniu, także i tu pojawia się masa różnych wystawców. Na tegorocznej edycji, która trwa od 26 do 29 lipca zauważono, jak po terenie targów krąży nietypowy sprzęt oznaczony logo Huawei. Okazuje się, że może to być niezapowiedziany jeszcze gamingowy laptop producenta.

Sprzęt wypatrzyło konto WhyLab funkcjonujące na Weibo. Dzięki zdjęciom udostępnionym na chińskiej platformie społecznościowej znamy kilka szczegółów dotyczących urządzenia.

Jak może wyglądać laptop Huawei dla graczy?

Na zdjęciach widać urządzenie, które z daleka przypomina typowy biurowy laptop. Obudowa w kolorze srebrnym, logo producenta z tyłu – wypisz, wymaluj recenzowany niedawno na Tabletowo MateBook 14 2024. Gamingowe przeznaczenie sprzętu zdradza grawer „GT” na spodzie urządzenia oraz na kartonie. Niektórzy podejrzewają, że urządzenie zadebiutuje z nazwą MateBook GT.

Gamingowy laptop Huawei (Źródło: WhyLab / Weibo)

Oprócz tego widać smukłe linie z gniazdem słuchawkowym i dwoma USB po lewej stronie ramy laptopa oraz dwa porty USB-A i HDMI z tyłu. Co ciekawe, logo producenta na obudowie jest podświetlane. Po drugiej stronie górnej pokrywy widać błyszczącą powierzchnię i, sugerując się kątami widzenia, panel IPS z wąskimi ramkami.

Póki co, taka ilość informacji musi nam wystarczyć. Nie znamy specyfikacji laptopa, nazwy ani daty premiery. Niewykluczone jednak, że skoro przyłapano Huawei chwalącego się urządzeniem, które może być skierowane do graczy, na gamingowej imprezie, to oficjalna zapowiedź jest tuż za rogiem.

Trzeba przyznać, że kierunek obrany przez Huawei jest dość niestandardowy. Gdzie widoczne podświetlenie RGB? Gdzie ostra jak język grającego w Counter Strike’a stylistyka? Ciekawe, czy firma faktycznie chce stworzyć sprzęt dla osób, których odpycha gamingowy design, czy jednak wygląd zostanie do premiery „ugamingowiony”.

Pozostaje czekać na oficjalny komunikat ze strony producenta.