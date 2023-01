24 rdzenie w procesorze mobilnym? Intel wprowadza rewolucję

Nie mogło być inaczej – nowy rok, nowe procesory. Intel pokazał światu swoje najnowsze układy 13. generacji dedykowane laptopom, a wśród nich znajdują się jednostki z różnych segmentów – od energooszczędnych z serii „U”, aż po ultrawydajne z dopiskiem „HX”. W tegorocznej rodzinie układów Niebieskich nie mogło obyć się bez „naj” procesora – jeden z modeli jest wręcz unikalny.

Pierwszy na świecie 24-rdzeniowy procesor do laptopów

Wrześniem ubiegłego roku na rynek trafiły pierwsze desktopowe procesory Intel Core Raptor Lake 13. generacji, które są tak naprawdę unowocześnieniem 12. generacji Alder Lake z większą liczbą rdzeni na pokładzie – topowy i9-13900K ma aż 24 rdzenie (8P + 16E) i 32 wątki. Producent postanowił stworzyć także bardzo zbliżony pod względem specyfikacji układ, ale dedykowany laptopom. I oto jest: pierwszy na świecie 24-rdzeniowy układ dla mobilnych komputerów Core i9-13980HX.

Jednostka ma również 8 rdzeni wydajnościowych „P” połączonych z 16 rdzeniami energooszczędnymi „E” i cechuje się maksymalnym zegarem na poziomie 5,6 GHz, co jak na laptopa jest po prostu świetnym wynikiem (podstawowy zegar to 2,2 GHz). Chip ma do dyspozycji 36 MB pamięci cache trzeciego poziomu (L3), PBP procesora zostało ustalone na 55 W, a MTP na 157 W – zresztą jak wszelkie układy z serii HX.

Intel nie zapomniał także o obsłudze szybkich pamięci DDR5-5600/4800, wsparciu technologii XMP 3.0 oraz o implementacji linii PCI-e 5.0, kontrolerów Thunderbolt 4 i kart rozszerzeń Killer WiFi 6E.

Lista procesorów Intel Core Raptor Lake HX (źródło: wccftech)

Nowych procesorów jest cała masa

Obok topowego i9-13980HX, Intel zaprezentował także kilka mniej zaawansowanych chipów – m.in. dwa 24-rdzeniowe i9-13950HX oraz i9-13900HX, które jednak mają niższe maksymalne zegary – odpowiednio 5,5 i 5,4 GHz. Poza topowymi układami z serii HX, są także wydajnościowe jednostki z dopiskiem „H” o 45-watowym PBP (TDP – L1), 28-watowe procesory z dopiskiem „P” oraz energooszczędne układy dla laptopów oznaczone literką „U”. Na zrzutach ekranu możecie sprawdzić dokładne specyfikacje nowych mobilnych CPU Intela.

Nowe Procesory Intel Core dla laptopów (źródło: wccftech)

Są także desktopowe Raptor Lake o zablokowanym mnożniku

Obok laptopowych procesorów, Intel pokazał światu także „zwykłe”, desktopowe układy Raptor Lake o zablokowanym mnożniku. Najpotężniejszym z tej serii jest Core i9-13900, czyli okrojony pod względem możliwości podkręcania Intel Core i9-13900K. Oprócz braku odblokowanego mnożnika zauważalny jest także niższy pobór prądu, bo jego PBP to tylko 65 W, gdy model z dopiskiem K ma PBP = 125 W.

Intel Core i9-13900 będzie cechował się także niższym maksymalnym zegarem w trybie boost równym 5,6 GHz (dla i9-13900K jest to 5,8 GHz). W najwyższym segmencie nie ma większych zaskoczeń, jednak największe zmiany zostały dokonane w średniopółkowych procesorach Intel Core i5. Już tłumaczę dlaczego.

Najmniej zaawansowany z odblokowanych procesorów Alder Lake, czyli i5-12600K otrzymał zarówno rdzenie wydajnościowe, jak i energooszczędne w konfiguracji 6P + 6E, natomiast i5-12600 (podobnie jak i5-12500 i i5-12400) dostał tylko 6 wydajnościowych rdzeni.

W tym roku zmiany są jednak znacznie większe, ponieważ i5-13600 i i5-13500 otrzymały 14 rdzeni (6P + 8E) – podobnie jak i5-13600K, natomiast tańsze i5-13400(F) 10 rdzeni (6P + 4E).

To pierwszy raz, w którym energooszczędne rdzenie trafiają do średniopółkowych desktopowych układów Intel Core. Dokładne specyfikacje i ceny wyrażone w dolarach możecie sprawdzić na infografice zamieszczonej wyżej.