Szaleństwo – oto pierwszy laptop z dziurą na aparat w ekranie

Apple zaszokowało wszystkich, gdy zaprezentowało nowe MacBooki Pro z ekranami z notchem, bowiem do tamtej pory żaden laptop nie miał czegoś takiego. Ten producent również postanowił przejąć palmę pierwszeństwa i właśnie wprowadził na rynek pierwszy laptop z wyświetlaczem z otworem.

Reklama

CHUWI MiniBook X to pierwszy na świecie laptop z ekranem z otworem na aparat

Notch czy otwór w jakimkolwiek kształcie nie jest niczym niezwykłym w smartfonach. Ponadto na rynku można już spotkać tablety z ekranami z otworem na aparat (zob. Huawei MatePad Pro), a w najbliższej przyszłości zadebiutuje na nim też model z wyświetlaczem z notchem (Samsung Galaxy Tab S8 Ultra).

Należy się przyzwyczaić do myśli, że podobne zabiegi zostaną zastosowane także w laptopach. Pierwszymi z notchem są nowe MacBooki Pro od Apple, a pierwszym z otworem w ekranie nowy CHUWI MiniBook X. Producent prawdopodobnie zdecydował się na takie posunięcie, ponieważ ramka nad wyświetlaczem jest bardzo wąska i prawdopodobnie nie zmieściłby się na niej aparat (o rozdzielczości 5 Mpix). A przynajmniej tak to wygląda na udostępnionych przez markę renderach.

Reklama

MiniBook X (źródło: CHUWI)

Ekran w MiniBook X jest dotykowy i można go obsługiwać rysikiem HiPen H7, który wykrywa 4096 poziomów nacisku. Co więcej, wyświetlacz da się obrócić również o 360° i dzięki temu korzystać z urządzenia w różnych pozycjach. Ekran ma przekątną 10,8 cala i rozdzielczość 2K 2560×1600 pikseli oraz proporcje 16:10. Producent podaje, że zapewnia on 100% pokrycie palety barw sRGB i zajmuje 90% powierzchni klapy (screen-to-body ratio).

We wnętrzu urządzenia znajduje się czterordzeniowy procesor 11. generacji Intel Celeron N5100 2,8 GHz (cztery wątki; 10 nm; mikroarchitektura Tremont), od którego ciepło odprowadza miedziany radiator (na pokładzie nie ma aktywnego systemu chłodzenia). Ponadto na liście parametrów jest też aż 12 GB LPDDR4 RAM i dysk SSD o pojemności 512 GB, który zapisuje i odczytuje dane z prędkością ponad 500 MB/s.

Urządzenie wyposażono również w slot na karty pamięci i dodatkowe gniazdo na drugi dysk SSD M.2, dwa porty USB-C (jedno służy m.in. do ładowania) i 3,5 mm złącze słuchawkowe oraz akumulator o pojemności 26,6 Wh, który obsługuje ładowanie PD 2.0 z mocą 45 W, dzięki czemu można naładować go od 0% do 70% w 60 minut. Całość pracuje pod kontrolą systemu Windows 11 Pro.





MiniBook X (źródło: CHUWI)

Obudowa MiniBook X jest wykonana ze stopu aluminium klasy lotniczej serii 6 i ma wymiary 244×166,4×17,2. Urządzenie waży 918 gramów. Na koniec warto jeszcze dodać, że klawiatura (niestety) nie jest podświetlana.

MiniBook X można aktualnie zamówić na oficjalnej stronie internetowej CHUWI za 2448,51 złotych z wysyłką z Hiszpanii. Dostępny jest też zestaw z rysikiem HiPen H7 za 2527,62 złotych. Producent podaje, że zamówione urządzenie zostanie wysłane do klienta w połowie lutego 2022 roku.