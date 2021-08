Thunderbolt 5 zaoferuje rekordowo wysokie prędkości przesyłu danych

Thunderbolt to obecnie wykorzystywany standard dla złącza USB-C. Interfejs na przestrzeni kilku ostatnich lat bardzo ewoluował – także pod względem specyfikacji. Dyrektor generalny pewnego działu Intela niechcący zdradził na Twitterze kilka informacji dotyczących jeszcze niezapowiedzianego protokołu Thunderbolt 5.

Dwukrotnie wyższe transfery za sprawą nowego standardu

Thunderbolt jest stosowany w wielu urządzeniach elektronicznych – protokół bowiem jest implementowany dla złącza USB-C w laptopach, komputerach osobistych i innych urządzeniach przenośnych a szczególnie w takich rozwiązaniach jak eGPU, czyli zewnętrznych kartach graficznych podłączanych pod laptop. Po raz pierwszy został wprowadzony w roku 2011 przez Intela, a przez następne lata poddawano go kolejnym usprawnieniom technicznym. Obecnie producenci sprzętu komputerowego chętnie wyposażają swoje urządzenia w Thunderbolt 4, który podobnie jak jego poprzednik, czyli Thunderbolt 3, zapewnia prędkość transmisji na poziomie 40 Gb/s.

Mimo tych samych transferów Thunderbolt 3 i 4, zmian między nimi jest naprawdę sporo. Thunderbolt 3 wspierał obsługę interfejsu PCI-Express o przepustowości 16 Gb/s, pozwalając podpiąć jeden monitor pracujący w maksymalnej rozdzielczości 4K przy odświeżaniu 60 Hz. Thunderbolt 4 otrzymał wsparcie dwóch monitorów [email protected], za sprawą przepustowości magistrali PCIe na poziomie 32 Gb/s.

Według zdjęcia plakatu nieopatrznie opublikowanego przez Gregory’ego Bryanta, Intel jest w trakcie prac nad nowym standardem Thunderbolt 5. Na slajdzie widzimy oznaczenie „80G PHY Technology” co sugeruje, że Thunderbolt 5 zaoferuje 2-krotnie wyższą przepustowość w porównaniu do obecnych standardów Thunderbolt 4 oraz USB 4. Ponadto na grafice widzimy informacje, że USB 80G jest kierowany w stronę istniejącego już standardu USB-C, co potwierdza, że mamy do czynienia z nowym Thunderboltem.

Poza wyższą przepustowością transmisji na poziomie 80 Gb/s, Thunderbolt 5 powinien zaoferować wsparcie dla odświeżania z większą częstotliwością przy wyższych rozdzielczościach. Oczekuje się, że piąta generacja Thunderbolta zapewni obsługę 64 Gb/s na linii PCI-Express, co zaowocuje wsparciem dla 120 Hz odświeżania przy rozdzielczości 4K oraz częstotliwości na poziomie 60 Hz przy 8K.

Według obecnych informacji, prace nad standardem już trwają. Technologia PHY wymaga specjalnego kontrolera, który został oznaczony nazwą kodową N6, co sugeruje, że może zostać wytworzony w 6 nm procesie litograficznym od TSMC.