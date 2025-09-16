Minęły 2 lata. Huawei jest gotowy na drugą rundę

Firma Huawei już w ubiegłym miesiącu zapraszała na wydarzenie, które odbędzie się 19 września 2025 roku. Wiedzieliśmy już wcześniej, że zamierza pokazać na nim najnowsze smartwatche z serii Huawei Watch GT. Okazuje się jednak, że lista gwiazd na tej imprezie może być dłuższa.

Nadciąga smartwatch Huawei Watch Ultimate 2

Już 19 września odbędzie wielkie wydarzenie, podczas którego firma Huawei zaprezentuje najnowsze smartwatche Huawei Watch GT 6 oraz Watch GT 6 Pro. Coraz więcej wskazuje na to, że w trakcie tej samej imprezy światło dzienne ujrzy także bardziej wypasiony model Huawei Watch Ultimate 2.

Można by powiedzieć, że najwyższy czas. Huawei Watch Ultimate pierwszej generacji zadebiutował bowiem na rynku wiosną 2023 roku – w świecie technologii to wieki. Inna sprawa, że nie zdążył się zbytnio zestarzeć i dlatego też Dwójka – przynajmniej według rewelacji Rolanda Quandta z WinFuture – zachowa sporo elementów swojego poprzednika.

I tak, smartwatch Huawei Watch Ultimate 2 ma mieć kopertę w tym samym rozmiarze (48,5 mm), trzy fizyczne przyciski oraz design ewidentnie nawiązujący do klasycznych zegarków sportowych. Sam wygląd jednak troszeczkę się zmieni – szczególnie jeśli chodzi o bezel.

Huawei Watch Ultimate 2 (źródło: WinFuture)

Pod względem funkcjonalności raczej nie należy nastawiać się na rewolucję, ale to nic zaskakującego, bo już oryginałowi z 2023 roku praktycznie niczego nie brakowało (no, przynajmniej tak długo, jak mówimy o funkcjach monitoringowych, bo brak obsługi kart eSIM czy płatności zbliżeniowych mógł jednak dawać się we znaki).

Roland Quandt wspomina jednak, że pojawi się jedna rewolucyjna zmiana. Będzie nią przejście na akumulator krzemowo-węglowy, charakteryzujący się o 37% większą gęstością energii i o 65% większą pojemnością w porównaniu do baterii 530 mAh w pierwszym modelu z serii Huawei Watch Ultimate. Cena zaś startować ma z poziomu 899 euro (równowartość ~3820 złotych) – zupełnie tak samo jak wcześniej.

Za rogiem czekają też słuchawki Huawei FreeClip 2

Niewykluczone, że tego samego dnia – 19 września 2025 roku – doczekamy się także premiery drugiej generacji słuchawek Huawei FreeClip w trzech wersjach kolorystycznych: czarnej, białej i niebieskiej, z matowym łącznikiem „C”. Data na poniższym plakacie (24 września) najpewniej odnosi się do chińskiej premiery.

Plakat Huawei FreeClip 2 (źródło: Factory Manager is Guan / Weibo)

Chodzi o otwarte słuchawki bezprzewodowe w formie klipsów na ucho, które zadebiutowały na rynku na przełomie 2023 i 2024 roku. Pozwalają komfortowo słuchać muzyki i podcastów, a także rozmawiać bez odcinania się od świata. Nadchodzący model Huawei FreeClip 2 oferować ma jeszcze wyższą wygodę noszenia dzięki prążkowanej fakturze, która poprawi chwyt, a równocześnie zmniejszy nacisk na ucho. Na więcej szczegółów musimy jednak poczekać.