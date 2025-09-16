Zastanów się, zanim zainstalujesz iOS 26. Apple ostrzega

Apple oficjalnie udostępniło stabilną wersję iOS 26. Mogą ją pobrać i zainstalować posiadacze prawie 30 modeli iPhone’ów. Producent uprzedza jednak, że użytkownicy muszą być przygotowani na niedogodności.

Aktualizacja do iOS 26 może negatywnie wpłynąć na działanie iPhone’a

Apple deklaruje, że jego sprzęt i oprogramowanie są projektowane wspólnie, aby zapewnić doskonałą wydajność i długi czas pracy na baterii. Równocześnie firma nie ukrywa, że zainstalowanie nowego oprogramowania może negatywnie wpłynąć na działanie urządzenia.

Amerykanie zwracają uwagę na fakt, że zaraz po zakończeniu aktualizacji, w szczególności do nowej wersji systemu operacyjnego jak iOS 26, użytkownicy mogą zauważyć zmianę w długości czasu pracy, a także zwrócić uwagę na nagrzewanie się urządzenia. Apple twierdzi jednak, że to „normalne”.

Sprzęt potrzebuje bowiem czasu na dokończenie procesu konfiguracji w tle. Obejmuje to indeksowanie danych i plików w celu przeprowadzenia wyszukiwania, a także pobieranie nowych zasobów i aktualizowanie aplikacji. Urządzenie pracuje wtedy na „wyższych obrotach”, co może powodować szybsze wyczerpywanie się energii w akumulatorze i nagrzewanie.

Po zakończeniu procesu sprzęt niekoniecznie musi jednak działać jak przed zainstalowaniem nowego oprogramowania. Producent uprzedza, że niektórzy użytkownicy mogą zauważyć niewielki wpływ na wydajność i/lub żywotność baterii, ponieważ niektóre funkcje mogą wymagać dodatkowych zasobów, co wiąże się z większym zapotrzebowaniem na energię i moc obliczeniową.

Czy warto zainstalować iOS 26?

Zaprezentowany pierwotnie podczas WWDC 2025 w czerwcu 2025 roku iOS 26 będzie fabrycznie zainstalowany na iPhone 17, iPhone Air, iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max, a w formie aktualizacji trafi do 26 wcześniej wprowadzonych na rynek modeli.

Zdecydowanie największą nowością jest Liquid Design, który całkowicie zmienia wygląd interfejsu. Jednym się to podoba, innym nie – to całkowicie indywidualna kwestia. Ponadto iOS 26 zapewnia dynamicznie zmieniający się rozmiar zegara na ekranie blokady oraz elementy sterujące w aplikacjach.

W iOS 26 zaimplementowano też wiele nowych funkcji Apple Intelligence, aczkolwiek AI Apple nie obsługuje języka polskiego. Do tego jest nowa aplikacja Gry.

Producent przekonuje, że aktualizacja oprogramowania systemu operacyjnego to jedna z najważniejszych czynności, jakie możesz wykonać, aby zapewnić płynne i bezpieczne działanie urządzenia oraz możliwość korzystania z najnowszych funkcji. Nowa wersja systemu, oprócz nowych funkcji i większego poziomu bezpieczeństwa, naprawia również wcześniej wykryte błędy, co zwiększa ogólną stabilność i niezawodność urządzenia.