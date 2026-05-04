Kup telewizor i odbierz prezent za złotówkę. Zyskasz jeszcze więcej czasu na oglądanie

W najnowszej promocji kupujesz telewizor, a za symboliczną złotówkę odbierasz inteligentnego robota sprzątającego. Dzięki niemu możesz jeszcze więcej czasu poświęcić na oglądanie filmów i seriali na dużym ekranie.

Nowa promocja na telewizory – ten gratis da Ci więcej wolnego czasu

W lutym 2026 roku na polskim rynku zadebiutowały pierwsze telewizory Dreame. W ofercie pojawiły się dwie serie – Dreame Q100 oraz Dreame S100. Teraz, dzięki najnowszej promocji, kupując duży ekran możesz za złotówkę w komplecie otrzymać robota sprzątającego, który wyręczy Cię z codziennych obowiązków, abyś miał jeszcze więcej czasu na oglądanie.

Promocją objęto model telewizora z serii Dreame S100, oferujący panel 4K z technologią Aura Mini LED. Urządzenie zostało wyposażono w powłokę QLED+, dzięki której ekran może odwzorować ponad miliard odcieni, w tym głęboką czerń, wysoki kontrast i naturalne kolory. Modele S100 mają procesor Dreaming Pro AI odpowiedzialny za ciągłe analizowanie danej sceny, aby zagwarantować wysoką jakość i płynność obrazu. Ponadto telewizory z tej serii oferują częstotliwość odświeżania 144 Hz, dzięki czemu te duże ekrany mogą sprawdzić się nie tylko podczas oglądania dynamicznych filmów, ale też w trakcie gier.

Dreame S100 (źródło: Dreame / Media Expert)

Jeśli chodzi o dźwięk, do dyspozycji użytkownika jest system Dreame Master Sound, obejmujący konfigurację głośników 4.1.2 o mocy 70 W oraz wbudowany subwoofer i technologię Dolby Atmos. Ponadto modele S100 oferują system Google TV, wbudowanego asystenta głosowego i technologie odpowiedzialne za zredukowanie emisji światła niebieskiego.

Kup telewizor Dreame S100 i odbierz robota sprzątającego za złotówkę

Najnowszą promocją objęto 75-calowy telewizor Dreame S100 wyceniony na 6990 złotych, a za symboliczną złotówkę możesz w pakiecie odebrać robota sprzątającego Dreame D20. Robot ten oferuje moc ssania sięgającą 13 tysięcy Paskali i zajmie się zarówno odkurzaniem, jak i mopowaniem. Jego obecna cena rynkowa wynosi 699 złotych.

Promocja obowiązuje do 12 maja 2026 roku.

Z promocji można skorzystać m.in. w sieci Media Expert. Wystarczy do koszyka zakupowego dodać 75-calowy telewizor Dreame S100. Następnie przejść do sekcji koszyka i wybrać produkt gratisowy (za złotówkę). Wspomnę, że poza robotem sprzątającym D20 można także wybrać suszarkę do włosów Dreame Hair Glory 1600 W (ciekawa alternatywa dla tych, którzy np. już mają własnego robota sprzątającego ;)).

Kup telewizor Dreame i odbierz robota sprzątającego – koszyk Media Expert (screen: Natalia Kania-Kuc | Tabletowo)

Dodatkowo do 27 maja 2026 roku pozostałe telewizory z serii S100 dostępne są w obniżonych cenach: