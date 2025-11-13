Dzięki nowej promocji południowokoreańskiej marki możesz otrzymać drugi telewizor gratis. Jego wartość rynkowa sięga 4 tysięcy złotych. Warunkiem jest zakup jednego z wybranych telewizorów Neo QLED 8K lub Neo QLED 4K.

Samsung wystartował z nową promocją na swoje smart telewizory. Kupując jeden z siedmiu wybranych modeli z serii Neo QLED 8K lub Neo QLED 4K, możesz teraz odebrać drugi duży ekran gratis. Twoim prezentem będzie 42-calowy telewizor OLED S90F 4K Samsung Vision AI Smart TV (2025), który obecnie sprzedawany jest w sklepach za około 4000 złotych.

Kup jeden telewizor, a drugi dostaniesz w prezencie (źródło: Samsung)

Kup jeden telewizor Samsunga i otrzymaj drugi w prezencie – co trzeba zrobić?

Aby odebrać drugi telewizor w prezencie, należy kupić jeden spośród modeli objętych promocją do 31 grudnia 2025 roku w wybranych sieciach handlowych. Następnie konieczne jest napisanie opinii o zakupionym produkcie na minimum 200 znaków wraz z wystawieniem oceny w skali od 1 do 5 na stronie sprzedawcy lub porównywarki cenowej. Pod opinią należy umieścić hasztagi #KupNapiszOpinieOtrzymajPrezent oraz #PromocjaSmartDuetSamsung.

Musisz również zarejestrować swój zakup w formularzu i przesłać go wraz ze skanem paragonu lub fakturą, zdjęciem tabliczki znamionowej, zrzutem ekranu swojej opinii, zdjęciem numeru seryjnego wyciętego z opakowania oraz zdjęciem opakowania z widocznym wycięciem (konieczne jest zalogowanie się do Samsung Account) w ciągu 14 dni od zakupu na tej stronie internetowej. Po pozytywnej weryfikacji (maksymalnie w czasie 14 dni roboczych) otrzymasz drugi telewizor.

Zasady promocji (źródło: Samsung)

Modele telewizorów objęte promocją

Na liście modeli objętych promocją znalazły się następujące modele:

85-calowy Neo QLED 4K QN92F Vision AI Smart TV (2025) za 15999 złotych,

98-calowy Neo QLED 4K QN90F Vision AI Smart TV (2025),

100-calowy Neo QLED 4K QN80F Vision AI Smart TV (2025) za 18999 złotych,

115-calowy Neo QLED 4K QN90F Vision AI Smart TV (2025),

65-calowy Neo QLED QN990F 8K Vision AI Smart TV (2025) za 19999 złotych,

75-calowy Neo QLED QN990F 8K Vision AI Smart TV (2025) za 22999 złotych,

85-calowy Neo QLED QN990F 8K Vision AI Smart TV (2025) za 40999 złotych,

75-calowy Neo QLED QN900F 8K Vision AI Smart TV (2025) za 15009 złotych,

98-calowy Neo QLED QN990F 8K Vision AI Smart TV (2025) za 90009 złotych.

Promocja obejmuje telewizory zakupione w sklepach Samsung Electronics, RTV Euro AGD, Media Markt, x-kom, Neonet, Terg (Media Expert, Electro, Avans), I Terra i Matrix Media.

Gdzie kupić? Telewizor 85-calowy Samsung Neo QLED 4K QN92F Vision AI Smart TV (2025) ok. 15999 zł Samsung RTV Euro AGD Zawiera linki afiliacyjne.

Warto przypomnieć, że modele z serii Samsung Neo QLED zostały zaktualizowane w kwietniu 2025 roku o nowe funkcje jakości obrazów treści odtwarzanych z Netfliksa.

Regulamin promocji (PDF)