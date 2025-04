Twój telewizor Samsunga zapewni Ci jeszcze lepsze doznania

Wybrane telewizory i monitory marki Samsung zaoferują lepszą jakość obrazu dla tytułów odtwarzanych za pośrednictwem serwisu Netflix. Jaka technologia poprawi jakość filmów i kto może z niej skorzystać?

Ulepszona jakość wideo z Netflixa na telewizorach Samsunga

Decydując się na nowy telewizor, kupujący często sięgają po jeszcze większy rozmiar niż dotychczas posiadali. Jednak – im większy ekran, tym więcej mankamentów można dostrzec (szczególnie w produkcjach o niskiej jakości) i zwracać coraz większą uwagę na jakość obrazu. Dlatego też producenci, zarówno filmowi, jak i dużych ekranów, sięgają po ulepszone technologie.

Jedną z nich jest HDR10+, która poprawia poziom kontrastu i jasności, oferuje lepszą kolorystykę i głębię wyświetlanych obrazów, zapewniając widzom dostęp do jeszcze lepszych wrażeń wizualnych. Rozwiązanie to jest nieco podobne do Dolby Vision, z tą różnicą, że standard HDR10+ jest darmowy i otwarty, co w praktyce oznacza, że producenci telewizorów oraz studia filmowe nie muszą ponosić dodatkowych kosztów, jak za korzystanie z licencji Dolby Vision. Pionierem w procesie wdrażania HDR10+ była firma Samsung Electronics, która stworzyła ten standard wraz z marką Panasonic.

Teraz standard ten staje się dostępny dla programów i filmów na platformie Netflix. Technologia oferowana będzie na wybranych monitorach i telewizorach marki Samsung. Na liście znalazły się modele Smart TV 2025 z serii Samsung Neo QLED, OLED i Lifestyle, a także monitory wyprodukowane w latach 2024 i 2025. Producent zaznacza, że w przyszłości standard HDR10+ będzie oferowany również na kolejnych modelach urządzeń.

Smart TV z Netfliksem (źródło: Samsung)

Aby móc skorzystać z ulepszonej jakości obrazu na Netfliksie, należy posiadać urządzenie zgodne ze standardem HDR10+ oraz kodekiem AV1, wykupić plan Premium na Netfliksie i uruchomić funkcję HDR w ustawieniach platformy. Co ważne, opcja ta nie jest dostępna dla wszystkich tytułów.

Na HDR10+ na Netfliksie się nie skończy

Netflix nie jest jedynym miejscem, gdzie widzowie będą mogli skorzystać z ulepszonej jakości obrazu. Koreańskie przedsiębiorstwo wspomina, że aktywnie współpracuje też z innymi partnerami i serwisami VOD. Materiały i filmy HDR10+ staną się dostępne również na platformach, takich jak YouTube, Apple TV+, Prime Video, Rakuten TV i Megogo.

Ponadto standard HDR10+ wykorzystywany jest też przez popularne studia filmowe, np. Paramount, a także oferowany w grach: