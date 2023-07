Kup tablet Samsunga, a otrzymasz słuchawki Galaxy Buds 2 gratis

Miesiąc temu Samsung oferował słuchawki Buds 2 Pro 250 złotych taniej. Teraz firma przygotowała dla swoich klientów kolejną promocję, dzięki której każdy z uczestników może otrzymać słuchawki Galaxy Buds 2 całkowicie za darmo.

Co trzeba zrobić, aby dostać słuchawki?

Wystarczy zakupić jeden z tabletów biorących udział w tym wydarzeniu w dniach 11.07.2023 – 23.07.2023 u jednego z partnerów, aktywować urządzenie i zarejestrować swój zakup. Następnie przechodzi on weryfikację trwającą do 14 dni roboczych. Po tym procesie klient w czasie maksymalnie 21 dni roboczych otrzyma prezent w postaci słuchawek Galaxy Buds 2 w czarnej kolorystyce o wartości 529 złotych. Modele objęte promocją to:

Samsung Galaxy Tab A8,

Samsung Galaxy Tab A6 Lite.

Producent informuje, że pula nagród nie jest ograniczona, natomiast zgłoszenia można wypełniać do 6 sierpnia bieżącego roku. W formularzu należy podać następujące dane:

model i numer seryjny tabletu,

imię i nazwisko,

adres, na który ma zostać wysłana nagroda,

numer telefonu,

adres e-mail,

data zakupu tabletu,

dowód zakupu i zamówienia urządzenia w trakcie trwania promocji,

nazwę partnera, u którego zakupiło się tablet.

Dodatkowo osoby biorące udział jako jednoosobowa działalność gospodarcza będą musiały podać nazwę firmy.

Kto może wziąć udział?

Uczestniczyć w promocji mogą jedynie osoby, które ukończyły 18 rok życia. Sama promocja ma charakter jednorazowy – można otrzymać słuchawki za zakup każdego z modeli (tj. jedną sztukę za Galaxy Tab A6 Lite i jedną za Galaxy Tab A8).

Galaxy Tab A8 (fot. Samsung) Galaxy Tab A6 Lite (fot. Samsung)

Trzeba również aktywować urządzenie na terytorium Polski poprzez co najmniej 5-minutowe połączenie się z siecią WiFi lub LTE, po czym wypełnić formularz dostępny w zakładce „Korzyści” 24 godziny po zalogowaniu do aplikacji Samsung Members. Warto wspomnieć, że nagrody są przyznawane według kolejności zgłoszeń, tak więc chcąc otrzymać słuchawki możliwie jak najszybciej, trzeba się pośpieszyć z całym procesem.

8.1 Ocena

Producent nie zaleca podawania nieprawdziwych danych, gdyż będzie skutkować to odrzuceniem zgłoszenia. Podanie niekompletnych danych będzie skutkować prośbą o ich uzupełnienie w ciągu 5 dni. W przypadku braku wykonania tej czynności nasze zgłoszenie zostanie odrzucone. Istnieje również możliwość zgłaszania reklamacji związanych z promocją do 25 sierpnia 2023 roku.