Słuchawki gratis przy zakupie smartfona OnePlus

Kupując smartfon OnePlus Nord 4 5G, możesz odebrać za darmo słuchawki, których wartość rynkowa wynosi około 900 złotych. Co oferują te urządzenia i w jaki sposób skorzystać z promocji?

Co oferuje OnePlus Nord 4 5G?

OnePlus Nord 4 5G to smartfon, który swoją premierę miał w lipcu 2024 roku. Urządzenie oferuje wyświetlacz AMOLED o rozdzielczości 2772×1240 pikseli, częstotliwości odświeżania do 120 Hz oraz maksymalnej jasności 2150 nitów. Przekątna ekranu to 6,74 cala.

Sercem smartfona jest procesor Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 3. Sprzęt został oparty o system operacyjny Android 14 z nakładką ColorOS 14 (producent zapewni mu aktualizacje Androida przez 4 lata i zabezpieczeń przez 6 lat). Aparat tylny składa się z jednostki głównej 50 Mpix z przysłoną f/1.8 i ekwiwalentem ogniskowej 25 mm oraz aparatu ultraszerokokątnego 8 Mpix z przysłoną f/2.2 i kątem widzenia 114°. Przednia kamera oferuje 16 Mpix i f/2.4.

OnePlus Nord 4 5G został wyposażony również w akumulator o pojemności 5500 mAh z szybkim ładowaniem o mocy do 100 W. Poza tym urządzenie korzysta z łączności Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, GPS i NFC. Sprzęt cechuje się też wodoszczelnością, co zostało potwierdzone klasą IP65.

OnePlus Nord 4 5G sprzedawany jest w dwóch konfiguracjach: wersję 12/256GB wyceniono na około 2100 złotych, natomiast 16/512GB kosztuje około 2400 złotych.

Kupujesz smartfon – zyskujesz słuchawki gratis

Przy zakupie tego smartfona można odebrać praktyczny prezent – słuchawki OnePlus Nord Buds 3 Pro. Ich oficjalna premiera miała miejsce w sierpniu 2024 roku. Każda słuchawka została wyposażona w 11-milimetrowy głośnik niskotonowy i 6-milimetrowy tweeter oraz obsługuje system DAC. Sprzęt oferuje akumulator 58 mAh, który ma odtwarzać muzykę przez około 10 godzin bez włączonego ANC i około 6 godzin z włączonym ANC. Pchełki cechują się wodoodpornością (klasa IP55). Wyceniono je na 899 złotych.

Oneplus nord buds 3 pro (źródło: OnePlus)

Aby skorzystać z promocji, należy zakupić smartfon OnePlus Nord 4 5G w sklepie Media Expert lub x-kom do 30 września 2024 roku, a następnie aktywować urządzenie i zarejestrować produkt na stronie akcji przed 5 października 2024 roku. Po pozytywnej weryfikacji zgłoszenia słuchawki zostaną przesłane do klienta.

Gdzie kupić? OnePlus Nord 4 5G 12/256 GB Czarny ok. 2099 zł Media Expert x-kom Zawiera linki afiliacyjne.

Gdzie kupić? OnePlus Nord 4 5G 16/512 GB Czarny ok. 2399 zł Media Expert x-kom Zawiera linki afiliacyjne.

Regulamin promocji „Kup smartfon OnePlus Nord 4 i odbierz słuchawki w prezencie” (PDF)