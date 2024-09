Taki ma być Redmi Note 14 Pro. Jestem „za”

Oficjalna premiera smartfona Xiaomi Redmi Note 14 Pro zbliża się wielkimi krokami. Możliwe jednak, że niczym nas już nie zaskoczy – kilka dni temu poznaliśmy bowiem wygląd urządzenia, a teraz w sieci pojawiła się także jego specyfikacja. I – co tu dużo mówić – kusi.

Nieoficjalna specyfikacja Redmi Note 14 Pro w sieci

Choć oficjalna prezentacja smartfona została zaplanowana dopiero na 26 września, to już kilka dni temu firma Xiaomi opublikowała oficjalne zdjęcia Redmi Note 14 Pro. Wiemy zatem, jak to urządzenie będzie wyglądać, a teraz w dodatku poznaliśmy jego specyfikację. Wprawdzie ona już – w przeciwieństwie do fotografii – nie jest oficjalna, ale zdecydowanie można ją uznać za wiarygodną.

Według informacji, które pojawiły się na platformie Weibo, smartfon Redmi Note 14 Pro zostanie wyposażony w 6,67-calowy wyświetlacz AMOLED o rozdzielczości 2712×1220 pikseli i częstotliwości odświeżania 120 Hz. Panel wypełnić ma ~90% całego frontu i zaoferować jasność dochodzącą nawet do 2500 nitów, co oznaczałoby doskonałą widoczność nawet w pełnym słońcu.

Redmi Note 14 Pro (fot. Xiaomi)

Potwierdzona oficjalnie informacja na temat ekranu jest natomiast taka, że będzie on chroniony wyjątkowo wytrzymałym szkłem Corning Gorilla Glass Victus 2. W kontekście odporności warto też wspomnieć o konstrukcji spełniającej wymogi klasy IP68, a stąd krótka droga do tego, że waga wyniesie ~190 gramów.

Co jeszcze zaoferuje smartfon Redmi Note 14 Pro?

Nowinka w katalogu Redmi cechować ma się także wysoką wydajnością. Zadbają o to: (dostępny dopiero od nieco ponad miesiąca) chipset Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 o częstotliwości taktowania dochodzącej do 2,5 GHz, od 8 do 16 GB RAM typu LPDDR5 oraz pamięć masowa w standardzie UFS 3.1, której użytkownicy do swojej dyspozycji otrzymają od 128 do 512 GB.

Według przecieków producent zamontuje w środku również akumulator o pojemności 5500 mAh. Będzie można go ładować z mocą 67 W, co daje nadzieję na szybkie uzupełnianie energii. Niestety nie pojawiły się jak na razie żadne informacje na temat obsługi ładowania bezprzewodowego.

Jeśli chodzi o możliwości fotograficzne, to z tyłu urządzenia znajdzie się wyspa z trzema „oczkami” – to główny aparat o rozdzielczości 50 Mpix z OIS, ultraszeroki obiektyw 12 Mpix i sensor makro 2 Mpix, a także lampa błyskowa. Z przodu zaś pojawi się kamera 16 Mpix zdolna do nagrywania wideo Full HD w 60 klatkach na sekundę.

Premiera Redmi Note 14 Pro jeszcze w tym tygodniu

To, na ile ta specyfikacja jest prawdziwa, okaże się już za kilka dni – dokładnie 26 września. W tym samym momencie poznamy ceny oraz szczegóły na temat innych modeli z tej serii, ponieważ producent nie ograniczy się tylko do jednego. Już teraz wiemy natomiast, że Redmi Note 14 Pro będzie dostępny w czterech wersjach kolorystycznych: czarnej, białej, fioletowej i zielono-niebieskiej.