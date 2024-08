Trochę lepsze, trochę bardziej muzykalne, trochę dłużej podziałają na baterii. Oto OnePlus Buds Pro 3

OnePlus zaprezentował nowe słuchawki Buds Pro 3, w których po raz pierwszy zdecydował się zastosować nowy system DAC. Czym jeszcze mogą nas zaskoczyć pchełki tej firmy?

Więcej basuuuu!

OnePlus ma coś nowego dla fanów dobrego brzmienia – przy jednoczesnym założeniu, że nie w smak im nosić na głowie dużych słuchawek nausznych. Buds Pro 3 zachowują klasyczną formę True Wireless, ale serwują też kilka interesujących niespodzianek.

Najważniejszą jest podwójna konfiguracja emiterów dźwięku: każda słuchawka ma 11-milimetrowy głośnik niskotonowy i 6-milimetrowy tweeter. I tu nowość: mamy do czynienia z pierwszym w serii podwójnym systemem DAC. Jeden przetwornik współpracuje z membraną niskotonową, a drugi podłączony jest do głośnika wysokotonowego. Co więcej, konstrukcja głośnika niskotonowego wykorzystuje teraz dwa magnesy (a nie jeden jak w Buds Pro 2).

Według OnePlusa, powyższe zmiany skutkują ulepszeniem basu i wyraźniejszymi tonami wysokimi. Możliwe, że dzięki temu będą idealne do słuchania rocka przy ustawieniu equalizera w klasyczną, rockową „V”-kę. Ciekawostka: słuchawki zostały dostrojone przez duńskiego producenta głośników Dynaudio.

OnePlus Buds Pro 3 (fot. OnePlus) OnePlus Buds Pro 3 (fot. OnePlus)

OnePlus Buds Pro 3 – nie zapominamy o ANC i baterii

Nowy system adaptacyjnej redukcji szumów automatycznie dostosowuje siłę działania do zastanych warunków. Maksymalny poziom hałasu, jaki są w stanie wyciszyć nowe budsy, to 50 dB (dla poprzednika próg graniczny stanowił szum o natężeniu 48 dB).

W połączeniu z tym mamy osiągi na baterii, które ponoć ulepsza wspomniany tryb adaptacyjny. Wiadomo przecież, że ANC negatywnie wpływa na czas pracy. Gdy słuchawki będą dostosowywać działanie wyciszania szumów do warunków, będą w stanie oszczędzać energię. Ostatecznie nie przewidywałbym jednak jakichś fantastycznych wyników.

Każda ze słuchawek wyposażona jest w akumulatorek 58 mAh i wytrzyma 10 godzin ciągłego grania bez ANC lub do maksymalnie 6 godzin z włączonym (adaptacyjnym) ANC. Starszy model był w stanie sięgnąć po maksymalnie 9 godzin.

OnePlus Buds Pro 3 (fot. OnePlus) OnePlus Buds Pro 3 (fot. OnePlus) OnePlus Buds Pro 3 (fot. OnePlus) OnePlus Buds Pro 3 (fot. OnePlus) OnePlus Buds Pro 3 (fot. OnePlus) OnePlus Buds Pro 3 (fot. OnePlus)

Jest jeszcze etui – przeprojektowane względem tego z Buds Pro 2. Zamontowano w nim baterię 566 mAh, co może wydłużyć sumarycznie czas słuchania muzyki do 43 godzin (bez ANC) lub 25,5 godziny (z adaptacyjnym ANC). Ładowanie przez kabel potrwa 70 minut lub bezprzewodowo – 2,5 godziny.

Pchełki są odporne na kurz i wodę zgodnie z normą IP55 (ale obudowa nie). Wspierają standard Bluetooth 5.4, kodeki LHDC 5.0 oraz AAC, Spatial Audio i łączenie Google Fast Pair.

W tym momencie w Europie słuchawki OnePlus Buds Pro 3 wycenione są na 199 euro. Zakładamy, że trafią do sprzedaży także w Polsce, jako że poprzedni model pojawił się w dystrybucji w naszym kraju.