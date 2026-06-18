Kup laptop i zgarnij projektor. Rusza nowa promocja

Jeśli marzy Ci się laptop, a także projektor, to teraz jest dobra okazja, aby wejść w posiadanie tych dwóch urządzeń. Acer ogłosił nową promocję.

Kup laptop Acera i otrzymaj projektor w prezencie

W ramach nowej promocji, przy zakupie wybranego laptopa Acer, Nitro lub Predator, klienci mogą odebrać specjalny prezent w postaci projektora Acer Aopen QH15s HD. Wypada wspomnieć, że projektor w popularnych sklepach z elektroniką kosztuje około 400 złotych.

Acer Aopen QH15s HD to projektor LED, który zapewnia obraz o rozdzielczości 1280 x 720 pikseli i regulowaną przekątną od 40 do 120 cali. Jasność wynosi 180 ANSI lumenów, a kontrast to 1000:1. Zaletą jest łączność Wi-Fi, Bluetooth i wbudowany głośnik. Owszem, nie jest to projektor z górnej półki, ale jak najbardziej może przydać się, gdy chcemy obejrzeć kolejny odcinek serialu lub mecz piłki nożnej w trakcie trwających właśnie mistrzostw świata, a nie mamy opcji wyboru innego dużego ekranu.

Jeśli chodzi o laptopy objęte promocją, to znalazły się wśród nich modele z rodzin Predator Helios Neo, Acer Nitro, Nitro V oraz Swift X. Oferta może więc zainteresować zarówno graczy (m.in. Predator Helios Neo 16 AI), jak i też osoby poszukujące laptopa do kreatywnej pracy (np. Acer Swift X 14 AI).

źródło: Acer

Pełną listę modeli objętych akcją znajdziecie na stronie promocji. Szkoda trochę, że są to głównie urządzenia nieco droższe i brakuje laptopów, które mogłyby trafić do szerokiego grona odbiorców.

Jak skorzystać z nowej promocji Acera?

Przede wszystkim konieczne jest kupienie laptopa objętego promocją, co można zrobić w jednym ze sklepów partnerskich akcji. Zakupu należy dokonać w terminie od 1 czerwca do 31 sierpnia 2026 roku, a także wymagane jest zachowanie dowodu zakupu.

Kolejny krok to zarejestrowanie zgłoszenia na stronie promocyjnej do 14 września 2026 roku. Natomiast po pozytywnej weryfikacji projektor Acer Aopen QH15s HD zostanie wysłany na adres wskazany w formularzu.

Promocja trwa do 31 sierpnia 2026 roku lub do wyczerpania zapasów. Regulamin znajdzie pod tym linkiem.