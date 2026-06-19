Koniec walki o bilety. Dzięki Spotify

Automatyczna rezerwacja biletów na koncerty ulubionych artystów to jedna z najciekawszych nowości zapowiedzianych przez Spotify w maju 2026 roku. Teraz właściciele serwisu wyjaśnili, jak dokładnie będzie działać ta funkcja.

Reserved by Spotify. Jak działa automatyczna rezerwacja biletów na koncerty?

Nowa funkcja nazywa się Reserved i opiera się na algorytmach, które pozwalają zidentyfikować najbardziej oddanych fanów poszczególnych artystów. Uwolni ich od walki o bilety na koncerty, rezerwując dla nich po dwie wejściówki, które – oczywiście – będzie trzeba jeszcze opłacić, składając zamówienie przed oficjalnym startem sprzedaży biletów na wydarzenie.

Prawdziwi fani poznawani są po tym, że dużo słuchają danego artysty, zapisują jego utwory, by mieć do nich dostęp także tam, gdzie nie dociera internet, jak również dzielą się nimi z innymi. Przy automatycznej rezerwacji Spotify weźmie też pod uwagę zwykłą aktywność użytkownika (aby odfiltrować boty) i jego lokalizację (by zwiększyć prawdopodobieństwo faktycznego zamiaru wzięcia udziału w wydarzeniu).

Do użytkownika, dla którego Spotify zarezerwuje bilety, informacja dotrze różnymi kanałami: pojawi się powiadomienie push i wiadomość e-mail, a do tego komunikat znajdzie się na głównym ekranie aplikacji, w sekcji Aktualizacje, w wyszukiwarce, na stronie artysty i w widoku Teraz grane.

Reserved by Spotify (źródło: Spotify)

To dobrze, że informacja pojawi się wszędzie, ponieważ okno rezerwacji zwykle pozostanie aktywne zaledwie przez jeden dzień. W tym czasie trzeba jednak tylko potwierdzić chęć zakupu, a płatność będzie można zrealizować nieco później. Mimo wszystko warto to zrobić czym prędzej, aby załapać się na preferowane miejsca. Zakup biletów realizowany jest przez platformę Ticketmaster.

Otwarcie okna rezerwacji tylko na jeden dzień ma sens, ponieważ niechciane bilety będą mogły szybko przejść na kolejnego użytkownika w kolejce.

Nowa funkcja jest już dostępna. Niestety nie w Polsce

W pierwszej fazie funkcja Reserved jest udostępniana pełnoletnim abonentom Spotify Premium w Stanach Zjednoczonych, którzy mogą liczyć na rezerwacje biletów na nadchodzące trasy koncertowe organizowane przez Live Nation (wraz z Ticketmaster). Na razie nie wiadomo, kiedy (i czy w ogóle) doczekamy się jej również w naszym kraju.

Z myślą o miłośnikach muzyki na żywo właściciele serwisu Spotify zapowiedzieli także funkcję transmisji koncertów w aplikacji. To ciekawa opcja dla kogoś, kto z różnych powodów nie może być osobiście na wydarzeniu, ale chce usłyszeć, jak artysta wykonuje utwory tu i teraz.